Capasu apunta a frigoríficos por el elevado costo de la carne

En los últimos meses hay una especulación con el precio de la carne que se está dando dentro del mercado interno y que no es necesariamente una especulación que se da por el tema de exportación. Por ejemplo, el puchero de primera y puchero de segunda han tenido subas continuas y no han tenido reducciones de precios. Eso teniendo en cuenta que Paraguay no exporta carne con hueso.

Al respecto Alberto Sborovsky, presidente de Cámara Paraguaya de Supermercado (Capasu), manifestó que el sector del comercio no incide en el costo de los precios. Los frigoríficos no bajaron sus precios pese a que al productor se le pagó menos, asegura.

“A nosotros nos machacan como los visibles que tenemos los precios altos y nosotros no incidimos en el precio. Nuestro margen no es variable. Nuestro precio no es variable. Es totalmente falso que nosotros fijamos los precios. Hay varias teorías sobre por qué no bajan los precios. No les importa, no sé. No hay un retorno. Hay un listado de precios y no hay un diálogo con los frigoríficos”, dijo Alberto Sborovsky.

“El costo de la carne tiene varios factores”

Por su parte, Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, dijo que en el costo de la carne tienen varios factores, no solo el que haya bajado el corte en gancho.

“El precio de la carne tiene varios factores, disponibilidad del ganado, el precio de los balanceados, los precios de los commodities subieron, el combustible. La suba que ocurrió este año fue es una suba extraordinaria es una gran demanda por carne paraguaya en el extranjero”, dijo, tratando de justificar por qué la carne, pese a que bajó el costo, para el sector frigorífico eso no se refleja en el consumidor interno final.

Añadió que Brasil está inundando los mercados paraguayos con carne más barata y por eso los frigoríficos deben bajar el costo de la carne en el extranjero para no perder competitividad y eso de alguna manera se debe compensar en el mercado interno.

“Los animales bajaron y volvieron a subir, es cierto, que la gran suba que puso nervioso a todos se acabó. Según la Sedeco, que publica los precios, esa suba extraordinaria se acabó hace dos semanas y estamos viendo una caída en los precios reales de la carne. Obviamente, no estoy insinuando que la carne es barata, pero progresivamente estamos viendo una caída”, dijo Burt.

Es decir, los frigoríficos para no perder mercado en el ámbito internacional tuvieron que bajar el costo de la carne y de esa manera competir con los costos que impone Brasil y traslado el costo al consumidor interno por lo que la carne sigue cara en el país.