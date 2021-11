Silencio en Aduanas sobre paradero de mercaderías

Julio Fernández, titular de la DNA, no respondió ayer a los pedidos de nuestro diario de acceder al lugar donde están las mercaderías que fueron incautadas en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi luego de haber ingresado irregularmente en octubre de 2018.

Según la máxima autoridad aduanera, las mercaderías siguen esperando que se acredite la disponibilidad jurídica sobre las mismas. Sin embargo, no dieron detalles sobre el lugar donde están guardadas.

Ingreso en frío

La historia viene así. Luego de una serie de denuncias realizadas por el llamativo bajo costo manejado en la venta de electrónicos de alta gama, funcionario de Aduanas se apostaron en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Una primera revisión permitió observar cómo dos camiones ingresaban directamente a la pista para cargar mercaderías que llegaban a territorio paraguayo.

Los camiones salían del predio del aeropuerto sin pasar por Aduanas, algo conocido en la jerga aduanera como “salir en frío”. La excusa utilizada era que se trataba de mercaderías que llegaban en courier, esto es, mercaderías de bajo valor adquiridos por personas particulares y para uso personal, según las versiones.

En una siguiente oportunidad, el 8 de octubre de 2018, los funcionarios detuvieron los camiones y detectaron que se trataba de un total de 6.200 kilogramos de mercadería que salían en frío.

La encargada de la mercadería era la firma Paraguay Box SA, según los documentos de la DNA.

De acuerdo a la denuncia elevada por Mark Stanley, entonces jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos de la DNA, las mercaderías ingresaron usando dos guías aéreas.

Del total de 6.200 kilos, un total de 1.200 no podían acogerse al régimen de courier, debido a que superaban el valor de US$ 100 por producto y porque estaban ingresando no para uso personal sino para la comercialización a través de grandes locales.

Las restantes cinco toneladas también estaban compuestas en parte por equipos que superaban el valor límite, pero debían ser liberadas recién después de que se presentaran los tiques que acreditasen la propiedad de los mismos, dicen.

Coincidentemente, el denunciante Stanley fue destituido del ente. Además, según consta en documentos internos de la DNA, las cinco toneladas de mercaderías fueron liberadas sin que la institución retuviera la garantía monetaria y sin que se arrimaran todos los tiques de propiedad sobre los equipos. Esto podría representar un riesgo de daño patrimonial a la DNA.

Otro hecho que llamó la atención es que la institución contraliquidó multas sobre los 1.200 kilogramos que no podían acogerse al régimen señalado, pero la póliza que se presentó no fue adjuntada o vinculada a guía aérea alguna.

Dos años y medio después

La institución a cargo de Julio Fernández tardó casi dos años y medio en ordenar la apertura del sumario sobre el millonario cargamento incautado en octubre de 2018. Así lo señala la propia respuesta de la DNA ante consultas de ABC sobre la situación de este cargamento.

“El sumario administrativo a la firma Paraguay Box SA, abierto en base a la denuncia formulada por la Dirección de Fiscalización, se inicia el 26 de marzo de 2021″, comienza diciendo el informe remitido por la institución a nuestro diario.

Es decir, la institución reconoce haber esperado dos años y cinco meses para iniciar el proceso. Esto coincidió con una serie de escritos presentados por el destituido Stanley sobre la situación del sumario.

Si el proceso hubiera tardado un par de meses más, hubiera vencido el plazo para la realización del sumario, lo que hubiera permitido que el caso caminase a la impunidad.

“En el mismo se han presentado el Transportista, la Empresa Paraguay BOX y los representantes de estas y otros y, habiéndose publicado edictos recientemente, se encuentra abierta la posibilidad de presentación de cualquier persona que pudiera acreditar la disponibilidad jurídica sobre las mercaderías”, agrega.

Precisamente en base a esta última parte fue que nuestro diario planteó la posibilidad de observar o conocer el detalle de dónde se encuentran guardadas las mercaderías. También remitimos a Fernández vía telefónica consultas sobre si existía alguna copia del depósito de la garantía que debería haberse depositado.

El titular aduanero no respondió a las consultas que le realizamos ayer. Mientras tanto, el paradero de las mercaderías se desconoce.