Comerciantes accederán a préstamos para reactivación económica en Ayolas

El Abg. Hugo Santa Cruz, presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, manifestó que estuvo varios días por la capital del país acompañados de representantes de otras cámaras de comercio del país, para reunirse con autoridades del Gobierno nacional a raíz de la situación que se vive con el cierre de frontera con la Argentina, ya que solamente en la ciudad de Encarnación se abrió el paso internacional.

Durante su estadía se reunieron con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, a quien le solicitaron su acompañamiento para la solicitud de una prestación financiera flexible para comerciantes de frontera con la República Argentina

Además, dijo que la solicitud fue presentada al equipo económico del Poder Ejecutivo donde fue aprobada, ahora será enviada al Banco Nacional de Fomento (BNF) para que la ejecución del crédito se lleve delante de manera inmediata y los comerciantes puedan trabajar.

“Los recursos de aproximadamente US$ 20 millones provenientes del Ministerio de Hacienda serán manejados por BNF, los beneficiarios (de las ciudades fronterizas con Argentina), no tendrán que atravesar por las burocracias de los bancos que anteriormente, impugnaron numerosas carpetas presentadas por los compañeros que están en Informconf al no poder cumplir con sus compromisos por causa de la crisis económica”, expresó Santa Cruz.

“Se prevén dos años de gracia y una tasa de interés del 4%, si con esta facilidad los comerciantes no reactivamos la economía, ya no lo haremos más”, agregó.

En principio en el distrito de Ayolas se tienen registrado aproximadamente 300 comerciantes, en Encarnación, existen 1000, Nanawa presentó una lista de 200, Ñeembucú de manera global registro 1.200 posibles beneficiados, expresó finalmente.