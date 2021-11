Déficit de la Caja Fiscal trepó a G. 938.974 millones

El informe indica que de enero a octubre el aporte de los funcionarios activos a la Caja Fiscal fue de poco más de G. 2 billones (US$ 296,9 millones), pero el pago de los beneficios a los jubilados llegó a los G. 2,9 billones (US$ 433,8 millones), lo que implica una diferencia negativa de G. 938.974 millones (US$ 136,8 millones), que representa -32%.

El referido déficit se cubre con una parte del superávit que registran algunos sectores de la entidad y con los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos que abona la ciudadanía en general.

La Caja Fiscal aglutina a seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que registran superávit en sus cuentas de 69%, 19% y 18%, respectivamente. Además, policías, militares y maestros, pero estos registran déficit de 62%, 76% y 43%, respectivamente.

El saldo rojo de docentes se financia con parte de los recursos que disponen los sectores superavitarios y en el caso de policías y militares, con los fondos obtenidos mediante la recaudación de los impuestos.

Ley de consolidación y de emergencia

La Ley N° 6809 de Consolidación Económica y de Contención Social, que está en vigencia desde el pasado mes de setiembre, asigna hasta US$ 79,1 millones para financiar las jubilaciones y pensiones, dentro del plan establecido para garantizar las redes de protección social para los sectores más vulnerables.

En 2020 mediante el préstamo autorizado por Ley N° 6524 de Emergencia Sanitaria ya se había destinado US$ 51 millones para cubrir las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios de la Caja Fiscal, atendiendo la caída de la recaudación por efecto de la paralización de la economía debido a la pandemia por covid-19.

Las autoridades de Hacienda vienen advirtiendo sobre la necesidad urgente de realizar una reforma para que el sistema sea sostenible en el tiempo, caso contrario en menos de 10 años estiman que ya se estaría consumiendo toda la reserva que dispone.

La entidad tiene 231.854 funcionarios que aportan mensualmente el 16% de sus ingresos y un total 67.707 jubilados y pensionados.