Diputados decidirá sobre PGN 2022 el próximo miércoles

La convocatoria estableció 8:15 horas el inicio de la sesión y el tema del proyecto de presupuesto será el único punto del orden del día a ser discutido por los legisladores de la Cámara Baja.

El PGN 2022 presentado por el Ejecutivo tiene dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que aconseja su aprobación con modificaciones.

Lea más: Aumentaron US$ 35 millones el presupuesto y para calzar inflaron los ingresos tributarios

El referido dictamen fue girado a la Comisión de Presupuesto de Diputados que se encuentra hoy reunido para emitir su dictamen, que se estima apoyará gran parte de las recomendaciones de la bicameral.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-cartista) preside la Comisión de Presupuesto de Diputados y ocupaba la vicepresidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

El Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), que incluye proyecto inicial más adenda; y la Comisión Bicameral aprobó un total de G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

El Ministerio de Hacienda la semana pasada informó que el tope establecido fue sobrepasado en unos US$ 35 millones y que parte de esta diferencia se calzó inflando el ingreso en concepto de IVA e impuesto selectivo aplicado al tabaco.

Lea más: Bicameral de presupuesto creó 1.209 cargos

La bicameral había creado un “fondo de contingencia” por un total de US$ 48 millones, a partir de los recortes realizados a varios programas tales como el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI); Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Ministerio de Hacienda y el Fondo Nacional para la Inversión y del Desarrollo (Fonacide).

Estos recursos fueron reasignados a varias instituciones públicas, pero principalmente para cubrir gastos corrientes, entre ellos a la creación de 1.209 cargos, de los cuales los mayores beneficiarios son el Poder Judicial y las universidades nacionales; en tanto solo una parte menor va a inversiones en obras.

El Congreso también aparece en la lista de los que recibió una reasignación de G. 14.053 millones (US$ 2 millones) para pago de bonificaciones o reponer el aumento salarial a funcionarios del Senado y del Congreso, que este año quedó sin efecto luego de que la ciudadanía criticara la decisión. En Diputados se tendría previsto crear 50 cargos de asesores.