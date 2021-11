Sin recolección de basura

Es una vergüenza lo que venimos padeciendo hace más de 1 mes. No contamos con servicio de recolección en forma constante, más o menos entre 10 y 15 días, estamos con nuestras basuras y reclamos y nos dicen que van a venir pero no aparecen. Este servicio tiene un costo, no es gratis por lo que es obligación que lo hagan.