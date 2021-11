Inseminar, camino para aumentar hato

La tecnología para la reproducción animal sigue creciendo, y existen diferentes formas para poder preñar a una vaca, y que esta entregue un ternero al año, está la forma tradicional que es la monta natural utilizando un toro, la inseminación artificial tradicional con pajuela y que trae dentro el semen del toro, al igual que la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), está la de transferencia de embriones, la fertilización in vitro entre otras tecnologías, empezó explicando el ingeniero Pistilli, directivo de Genesur.

Solo el 10% con IATF

Actualmente contamos con una población bovina de 13.919.507 ejemplares de 136.101 tenedores o propietarios de ganado, y si tenemos en cuenta los porcentajes, se estima que el 50 por ciento del hato es hembra. Teniendo en cuenta que solo el 10 por ciento de esas vacas están dentro de un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (695.975), estamos hablando de que 6.263.778 reciben monta natural de toros.

Es importante reconocer que un porcentaje de los productores utilizan la tecnología y llegan a porcentajes de 80 a 90 por ciento de preñez de sus vacas (aquellos más tecnificados), pero el resto de los productores lo hace por monta natural y de esa forma es difícil avanzar, señaló el profesional.

Por qué hacer IATF

“Son varias las ventajas de la inseminación artificial a tiempo fijo, sea en lo sanitario, de manejo, nutricional, pero nos enfocaremos en una explicación sencilla. Si tenemos 100 vacas, 1 toro puede cubrir un promedio de 25 a 30 vacas; o sea, para cubrir 100 vacas necesitamos 4 toros aproximadamente; y si esas 100 vacas quedan todas preñadas, no van a tener 100 terneros parejos, iguales, homogéneos o como también se les llama, padronizados, ya que las vacas fueron cubiertas o montadas por 4 toros diferentes, 25 por 1 todo, otras 25 por otro toro y así sucesivamente”, destacó Pistilli.

Que se logra con el IATF

Con la inseminación artificial a tiempo fijo no pasará eso (terneros desiguales), pues el productor puede utilizar un solo toro (pajuela) y emparejar todo su rodeo, además el mismo puede elegir el tipo de ternero que quiere, por ejemplo si quiere terneros con alto peso al destete, o hembras con habilidad materna y longevidad, y al usar toros con monta natura es difícil lograr este emparejamiento, también puede pasar que si el toro va trabajar o cubrir a una hembra por primera vez, no sabes que te puede dar”, ejemplificó Pistilli.

Otra ventaja

El directivo de Genesur, destaco que otra de las ventajas del protocolo de IATF para preñar a las vacas, es que además de utilizar semen probado, es que podes seleccionar toros que darán crías chicas al nacer que ayudarán a la madre en la facilidad de parto, y se puede inclusive servir vaquillas de primer servicio de 14 a 16 meses de edad con el peso adecuado de acuerdo a la raza”.

Importancia del Toro

Con todo lo que estamos contando, no quiere decir que el Toro no sea importante, todo lo contrario, el toro siempre tiene que estar en el establecimiento, porque es el que se va encargar de hacer los repasos a aquellas vacas que no quedaron preñadas con el IATF, por tanto tienen su importancia, y el productor lo sabe, explico el profesional.

IATF al alcance del productor

“Podemos decir que la inseminación artificial tradicional, ya casi no se hace, la mayoría son Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), ya que además de lograr mejores porcentajes de preñeces y concentrar las pariciones, se logran desmamantes parejos.

Hoy, el productor que hace invernada o engorde cada ves es más exigente y buscan animales de buena genética para comprar y que estos conviertan rápido su alimento en carne, además esta al alcance de cualquier productor el IATF, pues haciendo un calculo rápido estaría en torno a los G. 125.000 por hembra que reciba el IATF con la movilidad del veterinario incluida, esto aproximadamente.

Generalmente el productor pequeño habla de que la inseminación es muy cara, pero si hace su relación costo beneficio, asegurando la preñez de su vaca primeriza o de varios partos, se dará cuenta de que es barato y efectivo”, finalizó el ingeniero Hugo Pistilli.