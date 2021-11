Pedido de Nenecho a nuevo director: “Necesito que me ayudes con el Mercado 4, es un quilombo”

Villalba conversó este miércoles con ABC Cardinal y prometió que purgará el centro comercial de la corrupción. “A este tipo de componendas no me voy a prestar. Les pido que me acerquen las denuncias, yo mismo voy a llevar al Ministerio Público. Si hay funcionarios municipales implicados, no solo voy a denunciar al Ministerio Público sino también a Asesoría Jurídica”, afirmó.

El nuevo director del Mercado 4 añadió que durante su gestión no habrá venta alguna de casillas y que se centrará en regularizar los puestos comerciales, además de poner en regla el sistema de conexiones eléctricas. En ese sentido, indicó que todos tendrán un medidor. Cabe recordar que el sitio se incendió en parte el pasado miércoles 3 de noviembre.

“Es un quilombo”

“‘Nenecho’ no me habló mucho, me dijo: ‘Necesito que me ayudes con el Mercado 4, es un quilombo’, con el perdón de la palabra. Necesito el apoyo institucional. No voy a permitir la injerencia de otros directores, de concejales o del círculo de Nenecho. Si eso pasa, ‘Nenecho’ sabe que presento mi renuncia y me voy”, sostuvo en otro momento el director del Mercado 4, que hoy recorrió con el jefe comunal algunas de las calles del lugar.

Villalba dijo además que ya empezaron una auditoría completa que cubrirá las áreas de Administración, Finanzas y de Tributos. “No va a estar contemplada la venta de casillas, no van a estar contempladas las cajas paralelas, no van a estar contemplados los permisos clandestinos o posicionamiento en lugares en donde la ley o la ordenanza prohíbe”, prometió.

Consultado finalmente sobre la injerencia de políticos de distintos partidos en torno al Mercado 4, manifestó que “desde hoy ya no es feudo de nadie”, en clara alusión al liberal Augusto Wagner, concejal, aunque Villalba solo dijo que el mensaje fue “para quien quiera ponerse el saco”.