Sancionan escandaloso privilegio que guarda cargos públicos a candidatos electos

“Ahora mismo prácticamente le dejamos sin protección a los que están asumiendo como concejales, intendentes, en algunos casos figuran con doble salario, pero acá se les está concediendo un permiso especial”, reconoció el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), expresando el apoyo de su bancada a la iniciativa, que fue advertida de inconstitucional por varios legisladores.

Los diputados liberales Celeste Amarilla, Celso Kennedy, Pastor Vera Bejarano y los de Patria Querida, Sebastián Villarejo y Rocío Vallejo coincidieron que el proyecto además de inconstitucional, era un privilegio escandaloso.

Todos ellos se basaron en el Artículo 196 de al Carta Magna, “De las incompatibilidades”, que expresa que “podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los asesores de reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a sueldo del Estado o de los Municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para dichos cargos”.

“Que los funcionarios afectados planteen sus acciones ante la justicia, y si la justicia le dice que si, ok, pero de ninguna manera podemos votar una ley a todas luces inconstitucional”, sugirió Amarilla, atendiendo que hay ciertos funcionarios que lograron evadir la ley actual, mediante acciones judiciales.

Kennedy cuestionó ”quién lo que es tan importante como para aprobar esta Ley”, considerando que además sería inaplicable, ya que eventualmente el funcionario podría acumular periodos de 5 años como electo, lo que implicaría guardarle el cargo por 10, 15 o más años.

Villarejo también sostuvo que con esta Ley no se subsana la inconstitucionalidad, mientras que su correligionaria Vallejo destacó que es un privilegio que no tiene ningún otro ciudadano, por lo que no corresponde absolutamente.

“Es una situación total de privilegio, se le dice al funcionario público -porque no creo que haya ninguna empresa privada que le diga-: ‘Te guardo tu lugar de trabajo, anda cumplí con tu misión en la concejalía y después vuelve’, o sea es una cuestión de privilegio que no podemos permitir, comparó Vallejo.

El único que se animó a argumentar a favor del proyecto junto a Núñez fue el diputado Derlis Maidana (ANR,HC), que dijo que supuestamente no hay ninguna confrontación con la Constitución. El proyecto aprobado ahora queda en manos de Mario Abdo Benítez para su promulgación o veto.