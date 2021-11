Eliminación del PCR alienta reactivación económica en Encarnación

Por Decisión Administrativa (DECAD-2021-1103) el gobierno federal argentino dispuso que los extranjeros que vivan en países limítrofes, en un radio de 50 kilómetros de la frontera por la que pretendan ingresar a territorio argentino, no necesitarán contar con el certificado de PCR negativo como requisito. Los que ingresen a Posadas, sin embargo, deberán acreditar que viven en un radio no mayor a los 50 kilómetros del punto de ingreso fronterizo.

La normativa rige para los habitantes de ciudades “espejo” donde fueron habilitados corredores seguros, en el caso de nuestro país, el paso Encarnación-Posadas a través del puente “San Roque González de Santa Cruz”. La misma medida rige para los pasos fronterizos Foz de Yguazú (Brasil)-Puerto Yguazú (Argentina), y Dionicio Sequeira (Brasil)-Bernardo Irigoyen (Argentina).

La norma elimina la obligatoriedad de portar el certificado de PCR, pero mantiene los requisitos de la doble vacunación con un tiempo mínimo de 14 días luego de la aplicación de la segunda dosis, y la obligatoriedad de realizar el test de antígenos rápido (por hisopado), tarea que es realizada por personal sanitario de la provincia de Misiones, y es gratuito para los turistas.

Colapso y confusión en el primer día

La nueva normativa comenzó a aplicarse hoy, y generó un masivo cruce de automovilistas paraguayos hacia la ciudad de Posadas, al punto que en pocas horas el tráfico a través del puente colapsó. Esto obedece al tiempo de demora en la cabecera argentina para realizar el test rápido de antígenos, procedimiento que lleva entre 15 y 20 minutos.

Esta demora tuvo un efecto en cascada, y en pocas horas el puente literalmente se llenó de vehículos esperando ingresar, lo que obligó también a que en el lado paraguayo vayan liberando por tandas a los automovilistas con destino a Posadas.

Para la media tarde, el cupo de 1.600 personas ya estaba prácticamente cubierto para el día de hoy, informó Blas Arzamendia, jefe de Migraciones en el centro de fronteras de Encarnación.

Otro inconveniente que encontraron los automovilistas encarnacenos para ingresar a Posadas fue la imposibilidad de demostrar su lugar de residencia, pues esa información no está contenida en la cédula de identidad.

Para superar este inconveniente, los pasajeros se vieron obligados a confeccionar una declaración jurada, con la cual la autoridad sanitaria encargada del control en el puente les pudo eximir de la presentación del PCR.

Para la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Nuevo Circuito, Noemí Sandoval, la eliminación del PCR es una decisión positiva que ayudará a reactivar la economía, aún cuando esta medida favorece principalmente a los que ingresan desde el lado paraguayo. La fluidez en el tráfico implica mayor posibilidad de intercambios, pero persiste el inconveniente del cupo limitado de personas que pueden ingresar a territorio argentino, que es de 1.600 personas por día.

Nuevos requisitos

La parte resolutiva de la Decisión Administrativa 1103/2921 del gobierno argentino establece que las personas extranjeras no residentes domiciliadas en las localidades fronterizas situadas a una distancia no mayor a 50 kilómetros de los corredores seguros terrestres habilitados para el ingreso al territorio nacional o que se habiliten en un futuro, podrán ingresar al país cumpliendo los requisitos migratorios vigentes y los requisitos sanitarios que se detallan a continuación: Deberán acreditar ante la autoridad migratoria su domicilio a una distancia no mayor a 50 kilómetros de los corredores seguros terrestres habilitados para el ingreso al territorio nacional o que se habiliten en un futuro con la documentación de viaje vigente.

Deberán acreditar haber completado el esquema de vacunación con la última dosis aplicada al menos14 días previos al ingreso, conforme el criterio definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación, cumpliendo con los protocolos y controles de las provincias con pasos fronterizos terrestres habilitados como corredores seguros, según corresponda.

Deberán contar con un test de antígenos realizado dentro de las 24 horas previas al ingreso al país y/o PCR realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje. El costo del test al que se hace referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país.