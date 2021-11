Busca ser el Presidente de la Victoria contra la corrupción

–¿Cuál es su motivación para candidatarse a Presidente?

–Tengo dos. Una, la necesidad de que el próximo Presidente de la República sea de la oposición paraguaya para que haya alternancia. La alternancia será sana para un país como el nuestro con tremendas dificultades institucionales. Me motiva también el hecho de haber tenido una gestión al frente de la Gobernación, aprobada por la ciudadanía cordillerana, antes fui intendente de Isla Pucú y los resultados electorales del partido en Cordillera. Ganamos 15 municipalidades de un total de 20 municipios.

–¿Quién le apadrina para postularse?

–La dirigencia política de mi partido en el departamento de Cordillera y la ciudadanía cordillerana en general que cree en este proyecto.

–¿Cómo considera a sus futuros rivales en el partido? Se van a presentar Efraín Alegre y Martín Burt...

–Tanto el afiliado como la dirigencia del partido pide la renovación de las figuras y de una nueva alternativa de cambio, una figura que sea un factor de unidad. Efraín Alegre está en todo su derecho de seguir y de proponer su candidatura, lo respetamos, lo mismo Burt, una figura reconocida por haber sido intendente de la capital. El afiliado liberal tendrá entonces varias opciones. Nuestra propuesta es nueva, fresca, abierta. Necesitamos sumar. Queremos trabajar por la unidad partidaria primero y de toda la oposición paraguaya después para derrotar al partido Colorado en el 2023.

–Se va a requerir de mucha habilidad para convencer al electorado, cada vez más desencantado de los políticos.

–Entiendo que la decepción es por la gestión de los Presidentes de la República que no han dado las respuestas a las oportunidades que han tenido para desarrollar el país. De hecho, fueron Presidentes sin ninguna experiencia anterior en cargos ejecutivos. Nosotros proponemos experiencia, resultados de nuestra gestión y apoyo ciudadano en el departamento de Cordillera. Queremos que ese apoyo se contagie en todo el país.

–¿Qué posibilidades puede tener la oposición?

–La idea es que esta vez el pueblo paraguayo se vuelque a las urnas y vote, cosa que no sucedió en el 2018. La participación del electorado bajó 7%. En el 2023, por el desbloqueo de listas estimamos que habrá una alta participación. Eso va a hacer que la oposición llegue al poder de la República.

–Sin embargo, parece que hay que ser magnate para llegar a Presidente, o apoyado por millonarios al menos: Wasmosy, Cartes...

–Nadie ya cree en este país que porque es un magnate no va a robar. Tenemos ejemplos en la actualidad de que ser millonario no es un factor determinante para ser electo. Ahí le tenemos al intendente (Miguel) Prieto de Ciudad del Este. Cuánto dinero movieron sus rivales pero no pudieron contra el entusiasmo y la esperanza que rodeó a su candidatura.

–¿A qué se dedica en su vida privada?

–Tengo 48 años. Yo me dedicaba a la profesión de oftalmólogo desde que terminé la carrera de Medicina en la Universidad Nacional. Soy hijo de un agricultor y una modista, Antenor Fleitas y Delia Ovelar. Tengo tres hermanos profesionales, una hermana es intendente de Isla Pucú. Ejercí muchos años en Ciudad del Este. Siendo intendente seguí trabajando. Hoy, como gobernador, la ley me inhabilita.

–¿Por qué (Domingo) Laíno no fue Presidente?

–Un factor fue la falta de unidad de la oposición. En el 89 se dio continuidad al mismo partido que sostuvo a Stroessner que convenció a los electores. En esos años, las instituciones estaban todavía muy debilitadas. Con Fernando Lugo tuvimos un ejemplo de unidad y algo parecido tenemos que pergeñar para buscar la alternancia. Hoy la oposición está más madura, más preparada. La idea no es tampoco llegar y pasar sin pena ni gloria como un Presidente más, con malos recuerdos y un rechazo importante como es el caso de los dos últimos colorados que nos gobernaron, (Horacio) Cartes y Mario Abdo. Estamos ante un creciente aumento del electorado. Vamos a tener más de un millón de electores más con respecto al 2018. Es una esperanza que nos motiva. El oficialismo ha demostrado tener muy pocas luces, compromiso y patriotismo...

–¿Por qué cree que el electorado elige a gente tan cuestionada, hasta a condenados por delitos como sucedió en las municipales?

–La justicia paraguaya es muy dependiente de la clase política. No hay castigo por crímenes, por corrupción. Nosotros proponemos una reforma profunda de la justicia a través de una reforma constitucional. Vamos a buscar por otra parte la descentralización. El país no puede desarrollarse porque el problema está en los municipios, que no gozan de suficiente autonomía legal y presupuestaria para solucionar los problemas de la gente. El ministro de Obras Públicas jamás va a llegar hasta el camino vecinal de un pueblo porque no siente la necesidad de hacerlo. En cambio, el intendente sí. Las reglas deben ser claras, con una Contraloría General de la República más activa. Contrataciones Públicas, por ejemplo, debe formar parte de la Contraloría y no depender del Ejecutivo que es el mayor comprador del Estado, el 95%.

–El Ejecutivo maneja Contrataciones...

–El Presidente designa al director nacional. ¿Cómo el Presidente puede ser controlado por su secretario? Necesitamos reglas más claras. Eso vamos a poder conseguirlo con una reforma constitucional.

–Para convencer al electorado en este 2023 va a hacer falta algo más que mostrarse como buenudo y simpático...

–Totalmente de acuerdo. Pero nosotros también vamos a tener un equipo que nos respalde. No hay aquí mucho secreto. Tenemos un año y medio para que nos conozcan. Fernando Lugo convenció y llegó a Presidente. Además, en general la gente está muy decepcionada de la clase política porque no hay resultados. Como le dije, nosotros queremos ser un factor de unidad del partido y luego de la oposición para llegar a la Presidencia.

–Si llega a ser el candidato opositor, tendrá enfrente a Hugo Velázquez o Santiago Peña del partido Colorado. ¿Qué opina de ellos?

–Ellos representan un modelo que no dio respuestas al país en estos 10 años. Por eso no va a ser difícil que el electorado se vuelque a la oposición. Fíjese, Peña, ¿con qué autoridad propia podría gobernar si todo lo que hace depende de su patrón? El Paraguay tiene historia, tradición. Soportamos dos guerras internacionales. Hace falta que un Presidente tenga independencia en las decisiones y suficiente autoridad propia. En el caso del señor Velázquez, es claro que representa el continuismo de este Gobierno. ¿De qué cambios puede hablar? Por eso es que estoy seguro que el camino al 2023 está muy abonado para que un opositor con dignidad sea Presidente y nadie le tenga que marcar la hoja de ruta como estadista.

–¿Qué dice de Mario Abdo? Se lo ve periódicamente inaugurando obras, rutas..

–No sirve de mucho inaugurar rutas cuando la deuda pública crece cada vez más en forma millonaria. De 4.000 millones de deuda externa que teníamos en 2013 hoy tenemos casi 13.000 millones. El Presidente se pasa inaugurando rutas con plata ajena, rutas que podrían costar seis veces menos de lo que están facturando. La calidad del gasto del Gobierno es terriblemente mala.

Los costos son altísimos debido a la alta corrupción en las instituciones dependientes del Estado. Serán muy bonitas las obras por fuera pero totalmente corroídas por dentro por la corrupción.

–Si llegara a gobernar, ¿cuál sería su prioridad principal?

–La justicia y la reforma integral del Estado. Un país sin justicia no puede generar oportunidades para el desarrollo. Necesitamos también industrializar nuestras materias primas para la exportación de nuestros granos y la generación de miles de puestos de trabajo. Necesitamos garantía jurídica para llevar tranquilidad a la actividad privada pero con mucho compromiso social.

–¿En cuál Presidente paraguayo se refleja?

–En Eusebio Ayala, cordillerano igual que otros tres que llegaron a Presidente como el Mariscal José Félix Estigarribia. Queremos convertirnos en el segundo Eusebio Ayala de nuestro país. Eusebio Ayala llevó al país a la victoria en la Guerra del Chaco. Nosotros queremos llevar a la victoria al país sobre la corrupción. Las instituciones deben ser más fuertes para que los hombres que las manejan puedan caminar más rectos como autoridad. No vamos a mejorar de otro modo. Vamos a seguir en lo mismo.

–¿Cuál sería su prioridad?

–Educación y salud.

–¿Obras públicas?

–El próximo gobierno no podrá endeudarse más. Yo no llamaría logros a la construcción de rutas asfaltadas con préstamos a intereses altos.

holazar@abc.com.py