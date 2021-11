Campañas electorales: 20% de los intendentes y 33% de los concejales no rindieron cuentas

Daniel Echagüe, director de la Unidad Técnica de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que se dio un 80% de cumplimiento en las rendiciones de cuentas de los candidatos que pugnaron en las elecciones municipales del 10 de octubre pasado en lo que se refiere a intendentes mientras que en lo que respecta a los concejales, el cumplimiento fue del 67%.

En ese sentido señaló, que conforme a la ley 6.501, está prevista una multa a aquellos que no cumplieron con los plazos establecidos para la presentación. “Las personas físicas, autoridades electas que no cumplieron con la presentación de rendiciones de cuentas no tienen ninguna sanción. La tiene la organización política como tal. El partido político es el que tiene la carga de multa”, aclaró.

Según detalló, si un candidato no presentó su informe de ingresos y egresos de la campaña electoral, la multa se aplica al partido al que pertenece y esta es del 2% del subsidio electoral. “Es según el grado de cumplimiento de cada agrupación política”, subrayó.

Los candidatos a intendente y concejales ya no pueden presentar las documentaciones sobre sus campañas electorales pero sí pueden hacerlo las nucleaciones políticas. La fecha límite para dicha presentación por parte de los partidos en el sistema del TSJE es el 9 de diciembre. De no cumplir con dichas disposiciones se exponen, incluso, a un descuento de hasta el 100% del subsidio.

El TSJE dará a conocer los informes sobre las rendiciones de cuentas de los diferentes partidos el próximo 23 de diciembre.

Lea más: Candidatos deben rendir sus gastos

La rendición de cuentas se hace en línea, a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político, donde ya todos los movimientos y partidos tendrían que tener una cuenta creada previamente para la presentación de las declaraciones juradas.

La rendición de cuentas se hace de manera online, a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político, donde los candidatos deben escanear todas las facturas e ir cargándolas.

Dicho portal es implementado por primera vez en unos comicios municipales, con el fin de evitar el dinero sucio en las campañas.

Lea más: Candidatos podrán rendir cuentas hasta el 9 de noviembre