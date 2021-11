Padres y alumnos exigen se aclare extraña muerte de un niño en Quiindy

Sandra Caballero manifestó que la convocatoria fue realizada por los alumnos, ante versiones varias de que el menor supuestamente era víctima de constante maltratos en su hogar, por lo que habría tomado la determinación de autoeliminarse.

Lea más: Cuestionan peritaje a obra realizada en una escuela de Quiindy

No me consta dicha denuncia, porque vivo alejada del hogar, por lo que no puedo afirmar dicha versión, pero el reclamo generalizado es que nadie cree que el niño por sí solo tomó tan drástica decisión, por lo que piden al Ministerio Público esclarezca el hecho, señaló Caballero.

La fiscal Teresita Paredes, manifestó que el cuerpo del menor fue derivado a la morgue judicial para que se le practique la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte. Una vez que se tenga dicho resultado se va poder determinar la carátula del suceso y también se va tener con certeza si ocurrió otros hechos.

La agente fiscal dijo que la gente sale a hablar ahora que el menor era maltratado y otras versiones más, pero nadie se acercó a la fiscalía ni a la comisaría a denunciar en su momento y se volvieron cómplices al saber y se callaron, si es que eso es así.

El menor vivía con sus abuelos paternos y su papá, a los tres años el niño fue abandonado por su madre y creció sin ese cariño. En el fondo de la casa el abuelo lo encontró ya sin signos de vida.

Lea más: Padres decidieron dejar de enviar a sus hijos a una escuela con peligro de derrumbe

La fiscal dijo que en la morgue se conversó con sus familiares, el abuelo comentó que se dirigió hacia el fondo de la casa llevando agua a sus animales domésticos, momento en que ya encontró muerto a su nieto.

El médico forense Dr. Luis Santiago Ibarrola, inspeccionó primeramente el cuerpo, pero luego por disposición de la fiscal Paredes, fue remitido a la morque judicial de Asunción para indagar sobre otros hechos que podrían haber motivado su muerte.

“La investigación está incipiente se va esperar los resultados de la autopsia correspondiente. También ya está previsto para la próxima semana una indagatoria de sus familiares y ver si se puede llegar a saber con exactitud qué pasó con el niño”, dijo la fiscal.