Asesor de Hugo Javier niega almuerzo con presidente de la ONG CIAP

El encuentro entre Tadeo Álvarez y Hugo Javier llama la atención, siendo que meses atrás el gobernador culpó a la ONG CIAP por los desfases en la rendición de los fondos transferidos por la Gobernación. La fundación recibió G. 5.105 millones, parte del fondo de emergencia sanitaria por Covid-19 de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que el Ejecutivo otorgó a la institución departamental. Pues en la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, entre otras irregularidades.

Sin embargo, Fausto Portillo, asesor de Hugo Javier y uno de los participantes del almuerzo, negó la versión de nuestras fuentes y aseguró que Álvarez, presidente de CIAP, no ha participado del sigiloso encuentro y afirmó que en realidad se trató de otro asesor del gobernador de nombre Rubén Antonio Vera y no Tadeo.

“En el almuerzo del martes que publicas nunca estuvo Tadeo Álvarez. El cuarto en la mesa es el asesor Rubén Vera”, indicó Fausto Portillo.

Al ser consultado sobre el cargo específico de Vera en la Gobernación, el mismo indicó que “forma parte del plantel de funcionarios”.

“Lo que puedo confirmarte es que yo no participé de ningún almuerzo con Tadeo Álvarez, que dentro de mi labor jurídica no voy a tolerar ni prestarme a encuentros que no sean de naturaleza estrictamente jurídica”, dijo Portillo en su defensa.

De acuerdo a la nómina de funcionarios de la Gobernación de Central, Rubén Antonio Vera es funcionario del Banco Central del Paraguay (BCP), pero está comisionado a la institución departamental desde el año 2019 con un salario de G. 18.500.000. De profesión abogado y titular de la Dirección de Cooperación dependiente del Gabinete de Hugo Javier.

Karaoke en la Gobernación

El 13 de mayo de 2020, el gobernador de Central, Hugo Javier González, fue sorprendido por un equipo de ABC haciendo karaoke en plena sede departamental junto a otras personas. En principio, Hugo Javier, exanimador de fiestas, dijo que se trató de un almuerzo laboral, pero en realidad se encontraban celebrando el cumpleaños de Rubén Vera.

La fiesta de cumpleaños se llevó a cabo en plena pandemia, y en ese contexto, una de las restricciones sanitarias para evitar el contagio del covid-19, establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), era que quedaban totalmente prohibidas las reuniones sociales en espacios cerrados donde pudiera darse aglomeraciones.

Otros participantes

Consultamos a Portillo sobre las identidades de los demás participantes del almuerzo y el mismo se negó a responder y solo aclaró que él no almorzó con Tadeo Álvarez.

“Es grave pretender instalar un episodio que no sucedió, siempre fui celoso en mi labor profesional, y te reitero que no me voy a prestar a ninguna actividad fuera de lo jurídico. En el local gastronómico hay cámaras así como de ese paseo, estoy pidiendo esas cámaras, las mismas van a dar certeza de que el señor Álvarez no estuvo en ese lugar donde yo estaba”, manifestó el abogado de Hugo Javier.

Nuestras fuentes aseguraron que uno de los acompañantes de Hugo Javier y Fausto Portillo era Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, más conocido como “el maletinero” por sus nefastos antecedentes cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), periodo en que fue imputado por soborno agravado en el 2008, tras la denuncia de una recaudación paralela de maletines para la corona. También es llamado el “gobernador de facto”, ya que el mismo sería quien toma las decisiones en la Gobernación de Central.

El otro acompañante sería Tadeo Álvarez Cristaldo, creador (en 2016) y presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), fundación que se embolsó con millonarias transferencias provenientes de la institución departamental desde el 2019 hasta ahora.

Los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, imputaron el pasado 1 de noviembre a Hugo Javier, Tadeo Álvarez y otras 13 personas, por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos. La causa se refiere a la funesta ejecución de G. 6.382 del fondo de emergencia sanitaria. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas y obras fantasmas por G. 1.700 millones hasta ahora.