Recaudación en Mercado 4 aumentó en 42% con respecto a administración anterior, asegura director

“Se tienen que dar medidas que garanticen la seguridad, que se pueda ejercer el comercio y también que la ciudadanía pueda ir a comprar”, admitió Juan Villalba, director del Mercado Municipal N°4, como una evaluación tras al siniestro que afectó al centro comercial semanas atrás.

Indicó que con respecto a administraciones anteriores, la actual recaudaba mucho más antes del incendio. “Hubo un antes y un después. Asumo yo como director, de miércoles a sábado, hubo un aumento del 42% en recaudación, hubo más pagos. Luego del cambio de administración se recaudaba 11.600.000 guaraníes por día, antes eran dos millones”.

Dijo que todo esto ya fue informado al intendente de Asunción. “Yo tengo un manual de procedimientos, debo informar al intendente de Asunción, yo ya informé sobre los números y lo que hicimos, también el censo”, indicó.

Por otro lado, informó que se dio la orden de demolición de la zona siniestrada. “Estamos trabajando muy bien, yo dependo de maquinarias para el derrumbe controlado. Antes eran solamente requisitos administrativos, no me consta que era coima pero no había planos”, detalló.

Comentó además que “se está trabajando con los distintos funcionarios, fiscalizadores, administrativos, pero yo les encuentro a la mitad trabajando, la otra mitad no está. No solamente es que los 90 no están trabajando, estos que nunca trabajaron se llevan los beneficios de los que sí trabajan”, desveló el director. Aseguró que van a hacer pública la lista sobre los que no trabajan.

Como objetivos a corto plazo, argumentó: “Lo inmediato, en la primera quincena de enero hay que reducir la morosidad, ahí tener listo también el resultado del censo y trabajar con la Junta Municipal”, señaló.

Respecto al censo que deben hacer en el centro de compras, dijo que “requiere mucho tiempo” y que esto permitirá tener “datos técnicos exactos, sabremos hasta cómo está el cableado en la calle”.