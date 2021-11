Villarrica: joven con discapacidad renunció al MUVH tras supuesta presión política

“Por esa simple foto (Palacios) me dijo que de arriba me mandaron un mensaje a mí y a mí familia: que nosotros somos de ellos, que nosotros siempre le tenemos que tener fiel lealtad y dignidad porque son ellos los que dan el trabajo a nosotros y yo soy el privilegiado y por eso estoy ahí”, dijo Enrique Guzmán (25 años) a un medio local.

Afirmó que eso fue lo que le dijo la jefa del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat en Villarrica, Eliana Palacios, en su primer y último día de trabajo, luego de que le comunicaran que se autorizó su contratación en la institución pública.

Enrique Guzmán es una persona con discapacidad física y solicitó un cupo en la función pública amparado por la Ley Nº 2479/04 “Que Establece La Obligatoriedad de la Incorporación de Personas con Discapacidad en las Instituciones Públicas”.

Pero afirma que lo primero que recibió en el Ministerio de Urbanismo fue un sermón político.

Familiares de Guzmán salieron en una foto con el adversario del diputado Ever Noguera en la carrera por una candidatura a la Gobernación de Guairá, César Luis Sosa Fariña (ANR).

La fotografía se tomó en el stand de la Asociación Voluntariado Gua’í, una organización no gubernamental que promueve los derechos de las personas con discapacidad, en la Expo Guairá 2021, evento fue organizado por la filial de Guairá de la Asociación Rural del Paraguay, de la cual Sosa Fariña es presidente.

Guzmán no estaba en la imagen.

El joven contestó a Palacios que por ley al menos el 5% del plantel de un ente del Estado tiene que estar conformado por personas con discapacidad.

“Y me respondió que la ley no existe sin una ayuda de un político. La ley no existe y esa ley se tira en un tacho de basura”, contó Guzmán, quien decidió no firmar el contrato con la institución.

Si bien Guzmán no lo mencionó, medios locales afirman que fue el propio diputado Noguera quien envió el “mensaje” de presión.

Eliana Palacios negó haber entregado un mensaje “de arriba” y sostuvo que el joven se molestó porque ella tiene una voz fuerte al hablar, pero que en ningún momento lo presionó.

También sostuvo que Guzmán no quería aceptarla como su jefa ni recibir órdenes de ella, que no se presentó a su lugar de trabajo y no informó nada.

“Recién por las redes sociales me enteré de lo que dijo el joven y es totalmente mentira, voy a tener que tomar acciones legales por sus dichos”, dijo Palacios.

Afirmó además que la madre de Guzmán le exigió que su hijo sea trasladado en un vehículo de la institución todos los días desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, lo que afirma no era posible.

Agregó que los demás funcionarios no pueden estar todo el tiempo acompañando al joven a lugares como el sanitario y otras instalaciones, ya que el edificio donde funciona el ministerio no es inclusivo y no cuenta con espacios adecuados para una persona con discapacidad.

Por su parte, el diputado Ever Noguera sostuvo que el joven nunca lo nombró, y denunció que su adversario César Luis Sosa está manipulando y tergiversando la información a través de los medios de comunicación de su familia para involucrarlo en el escándalo y tratar de perjudicarlo.

“Evidentemente esto es con tinte político por parte de este empresario dueño de varios medios que se quiere tirar en la política, pero de muy mala manera, tratando de desprestigiar a su posible adversario político que soy yo. Jamás yo voy a perseguir a nadie y menos a una persona con discapacidad, es más, yo mismo le había llamado para avisarle que su contrato ya estaba listo y podía empezar a trabajar”, alegó el legislador.

Argumentó que “yo ya conversé con el joven y el mismo me dijo que es totalmente mentira, que en ningún momento me nombró y que este medio se encargó de tergiversar lo que dijo. Reitero en ningún momento yo presioné, ni lo voy hacer” aseguró.

Intentamos conversar con Enrique Guzmán pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

Sin embargo, el mismo afirmó en una radio local que “en ningún momento mencioné al diputado ni hice alusión a él, sí a la funcionaria del MUVH que no me trató muy bien y no me quedé conforme, por eso renuncié”.