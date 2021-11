Sindicatos de la INC se movilizaron en Villeta para exigir, una vez más, la destitución Ernesto Benítez

Venancio Gavilán, de uno de los sindicatos de Villeta, señaló que desde hace tres años la empresa no funciona como debería, porque siempre hay problemas, pese a las millonarias inversiones en las fábricas de Vallemí y Villeta.

“No llega clínker por A o B motivo, ya son tres años lo que estamos sufriendo esta situación, no solo los trabajadores, sino también los distribuidores, los consumidores finales, porque el precio del cemento acá en la esquina ya está a 66.000 la bolsa”, expresó.

Señaló que hoy ya pidieron la destitución del titular de la INC al presidente de la República. “Hoy presentamos por mesa de entrada una nota al señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, denunciando la situación financiera y técnica de la empresa”, expresó.

Los sindicatos de la empresa estatal celebraron la participación de los trabajadores en la movilización de hoy, pese a que el presidente de la INC, Ernesto Benítez, está haciendo una “cacería de brujas” en la empresa, justamente por las denuncias sobre la situación crítica de la cementera.

“Presionan a los contratados para la firma de apoyo al presidente y condiciona el pago de horas extras atrasadas a la firma de una nota de apoyo a Benítez”, repudiaron y señalaron que ya hay traslado de algunos funcionarios como represalia.

“No hay brujas en la fábrica”, dice Benítez

Respecto a estas denuncias, Benítez señaló: “Cacería de brujas no existe. No hay brujas en la fábrica. Hay necesidad de contar con funcionarios que cumplan las funciones que les fueron encomendadas en cada cargo, si no lo hacen pues no se los puede mantener y si aún así se los mantiene en un puesto ya se podría pensar que tienen privilegios”.

Pese a la crisis de la cementera, el Gobierno sigue protegiendo a Benítez y esto sería porque el titular de la INC recepcionó el molino chino que proveyó la firma Engineering a la planta de Villeta,que hasta la fecha no para de tener problemas y ni siquiera se tiene repuestos de la máquina en el país. Esta empresa tiene vínculos en las altas esferas de este Gobierno, por lo que llegó a convertirse en una “superproveedora”.

Según los datos, la empresa estatal registra una pérdida de casi G. 44.000 millones en lo que va de este año, mientras la deuda a corto plazo de la firma representa G. 443.671.219.169. En este sentido, los compromisos más importantes de la cementera tienen relación con obligaciones pendientes con proveedores (en moneda extranjera), que suman G. 80.669.743.059; con acreedores por productos a entregar, por G. 32.199.114.185; obligaciones con proveedores de bienes y servicios, G. 180.889.773.048; y financiamiento temporal de caja, que llega a G. 70.676.502.779.