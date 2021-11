MOPC “analiza” reclamo de pobladores de Eusebio Ayala en obra de ruta PY02

La institución informó que se encuentra en plena vigencia un convenio suscrito con la Municipalidad local, en la que se prevén soluciones al reclamo de los pobladores. Sin embargo, estos trabajos no se ejecutan hasta la fecha por el Consorcio Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), contratista de esta obra.

Se trata del convenio denominado proyecto de ampliación y duplicación de la ruta PY02, correspondiente a los tramos 1.2 y 2.1, en la ciudad de Eusebio Ayala (Cordillera), traza que abarca desde el km 65 hasta el km 80.

“En ese contexto, está en proceso una evaluación técnica con base en todos los requerimientos de la comunidad barrereña, en cumplimiento al acuerdo surgido con amplio respaldo y participación ciudadana”, comunicó en la fecha el MOPC.

El referido documento fue suscripto entre las autoridades interesadas a fines de septiembre del corriente año. Es importante mencionar que los resultados finales de este análisis tienen un proceso técnico y administrativo que requiere determinado tiempo de análisis antes de ser socializado.

Asimismo, el MOPC ha recibido el comunicado de la Coordinadora Barrereña, cuyos representantes acompañan, a través del municipio, los puntos suscriptos en el referido convenio.

Lea más: Otro “acuerdo” en la APP de ruta PY02, esta vez con pobladores de Blas Garay

Esta APP está generando un millonario gasto del Estado

La duplicación de la ruta PY02, que se está ejecutando bajo la ley de Alianza Público Privada (APP), ya está generando un millonario gasto estatal de US$ 45 millones este año, pese al lento avance del plan. Se había prometido que esos gastos del Estado se iniciarían al culminarse los trabajos, pero al parecer la recaudación del peaje es insuficiente para cubrir el proyecto.

Estos recursos fueron transferidos al fideicomiso de este proyecto APP, de donde salen los fondos para pagar al Consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y Ocho A (Luis Pettengill), por ejecutar la obra. En este fideicomiso también se deposita la recaudación de los puestos de los peajes de la ruta PY02, desde septiembre de 2017, por lo que llama la atención el millonario aporte que ya está desembolsando el MOPC para cubrir los pagos que ya está percibiendo la empresa, que todavía no llegó al 50% de ejecución de los trabajos.

Lea más: La APP de ruta PY02 registra un avance de 68%, a más de dos años de iniciarse

El consorcio Rutas del Este también estará percibiendo una llamativa “compensación de US$ 6,9 millones, que no estaba previsto en el contrato original de la duplicación de la ruta PY02. La ruta todavía no está duplicada, pero ya prevén millonarios pagos al consorcio Rutas del Este.

Esta cifra se hizo figurar en la adenda número Nº 2 al contrato que firmó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con este consorcio, y con la cual se cubrirán varios costos operativos a la empresa como pago al personal, seguros, planta de asfalto, entre otros gastos.