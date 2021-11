Caja Fiscal cobró US$ 920.000 en interés por bonos de AFD

El informe de la cartera señala que el pasado lunes 22 del corriente recibió G. 6.284 millones (US$ 920.000) en concepto del último intereses y recuperó los G. 200.000 millones (US$ 29 millones) en concepto de capital por la compra de bonos de la AFD.

Explica que el monto corresponde a la octava inversión, realizada el 22 de noviembre de 2018, a tres años de plazo, con una tasa de interés del 6,2%, con pagos semestrales y amortización del capital al vencimiento.

Hacienda menciona que en lo que va del año la Caja Fiscal ya percibió la suma de G. 123.055 millones (US$ 18 millones) en concepto de intereses por las diversas inversiones realizadas.

En tanto, desde 2013 hasta la fecha percibió un total de G. 608.273 millones (US$ 89 millones) en concepto de intereses generados por las inversiones realizadas en el mencionado periodo.

Déficit acumulado

No obstante, la Caja Fiscal al cierre del mes de octubre acumula un déficit del 32%, de acuerdo con un informe que la cartera difundió a inicios del presente mes.

De enero a octubre el aporte de los funcionarios activos fue de poco más de G. 2 billones (US$ 296,9 millones), pero el pago a los jubilados llegó a los G. 2,9 billones (US$ 433,8 millones), lo que implica una diferencia negativa de G. 938.974 millones (US$ 136,8 millones).

La Caja Fiscal aglutina a seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que registran superávit en sus cuentas de 69%, 19% y 18%, respectivamente. Además, policías, militares y maestros, pero estos registran déficit de -62%, -76% y -43%, respectivamente.

El saldo rojo de docentes se financia con una parte de los recursos que disponen los sectores superavitarios y en el caso de policías y militares, con los fondos obtenidos mediante la recaudación de los impuestos.