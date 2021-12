Intendencia se lava las manos ante críticas por construcción de estación de servicio en eje patrimonial de Mariscal López

En la sesión ordinaria de hoy, de la Junta Municipal de Asunción, dos directores del intendente Óscar Nenecho Rodríguez (ANR) recibieron críticas, consultas y requerimientos por parte de los concejales, que los habían convocado con respecto a la construcción de la estación de servicio Enex sobre Mariscal López y Brasilia. La gasolinera se encuentra en pleno eje patrimonial, a metros de Mburuvicha Róga, frente al hospital Rigoberto Caballero y en diagonal a la Embajada de Estados Unidos.

Ante la serie de cuestionamientos, el director de Asesoría Jurídica, Benito Torres, alegó, por ejemplo, que si hay manifestaciones en ese sitio, que pongan en peligro a Mburuvichá Róga o a la Embajada de Estados Unidos, será responsabilidad de la Policía Nacional y no de la Comuna.

Sobre el hecho de que se está construyendo en un eje patrimonial,Torres agregó que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) debe ser la que accione. Ante la posibilidad de que se incumplan normas ambientales, aseveró que la empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibles (MADES).

Diego Sotomayor, director de Obras Particulares, dijo: “No está en mi competencia discutir resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. Recomendó a los concejales que estudien una nueva ordenanza, en todo caso. Esto debido a que, pese a que por ordenanza se prohíbe la instalación de gasolineras a menos de un kilómetro de otras, esta estación de servicios incumple la norma, beneficiada por una medida cautelar dictada por la máxima instancia judicial.

De esta manera, los directores se “lavaron las manos” ante la serie de cuestionamientos de la Junta Municipal.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) expresó: “esta es una controversia entre la razón y la fuerza”. Recordó que aún no se decide si es o no inconstitucional la ordenanza que prohíbe la construcción de la gasolinera, así como lo plantea Enex y otros emblemas. Aseguró que no va a haber fuerza que pueda desinstalar lo que ya se haya construido, incluso si la resolución final de la Corte sea en contra de la estación.

Blasco se mostró en contra de negar que es un eje patrimonial solo porque el terreno era baldío. “Con ese criterio vamos a habilitar una estación frente al Panteón de los Héroes. Son explicaciones demasiado forzadas para la razón. Esta es una decisión política”, aseveró.

El concejal recordó que la única institución que puede regular el territorio es la Municipalidad y criticó que saquen esta atribución a la Comuna. “A nosotros no nos puede regular ni la Corte ni las empresas”, expresó. Finalmente, apuntó que hay casos en la Corte que tardan más de 10 años. “Yo no tengo ninguna duda de que el proyecto no está ajustado con las normas”, concluyó.

Por su parte, el edil Augusto Wagner (PLRA) se mostró en contra de que con una medida cautelar ya se puedan instalar las estaciones de servicio en donde está prohibido por ordenanza. “El día de mañana los casinos pueden recurrir a la Justicia; también los moteles. Si tienen alguna persona poderosa detrás van a conseguir una medida cautelar y se instalarán”, señaló.

Todas las respuestas fueron derivadas a la Comisión de Legislación para su análisis. La estación de la firma Enex del Grupo Cartes se está construyendo a gran velocidad, contando con la aprobación de la Municipalidad de Asunción, en medio de polémicas y críticas.