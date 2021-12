Paraguayo detenido con droga en España: familia pide ayuda para saber del joven

Hace una semana, un joven paraguayo llamado Sebastián Gómez cargó su maleta para viajar de Asunción a España, donde trabaja desde hace 9 años, y al llegar a Madrid terminó detenido porque le encontraron un ladrillo de 4.900 gramos de cocaína.

Se trataría de un presunto caso de maleta contaminada en Asunción, pues se trata de un vuelo directo.

Ahora, el compatriota está preso y su familia, desesperada, hace un llamado a las autoridades para que los ayuden a dar con el paradero del chico, que está detenido en algún lugar, pero los familiares desconocen dónde.

No tienen recursos

Rubén Gómez, tío del joven, expresó que lo único que saben de su sobrino es que está en manos de la justicia española, pero están desesperados sobre todo porque son una familia humilde, sin recursos para costear algún tipo de proceso judicial.

“Estamos tocando puertas, no sabemos nada de allá. Solamente hablé con mi hermano, el papá de Sebastián, que también trabaja en España y charló con su hijo el domingo porque la fiscala Lorena Ledesma (interviniente en la investigación) nos pidió que por favor hable con el joven. Y así lo hizo mi hermano”, relató Gómez.

No saben dónde está detenido

Lo único que saben de Sebastián es que está en Madrid, “pero no sabrían decir si en una Comisaría, en el aeropuerto, no sabemos nada”, dijo con preocupación el tío del paraguayo.

Por el momento, ni la Embajada ni el Consulado se acercaron para ver la situación de Sebastián.

Según lo poco que supieron hasta ahora con base en la explicación que dio el joven por teléfono, él llevaba un maletín de mano en el que tenía cuatro camisetas y dos pantalones de jeans. Sebastián le comentó a su papá que el único momento en que perdió de vista la maleta es cuando pasó el escáner. Según su tío, el joven dice que vio a lo lejos que un funcionario abrió la valija y, al tenerla en su mano nuevamente, sintió que el peso era distinto.

Tenía un brazo recién operado

Un detalle importante es que el joven tenía el brazo derecho recién operado y, por lo tanto, adolorido, motivo por el que llevaba arrastrando la maleta con la mano izquierda y al abordar el avión para meterla al maletero usó su brazo lastimado, momento en el que sintió que pesaba más.

“Quién se iba a imaginar que estaba teniendo algo ahí. Como podía alzó la valija al maletero, y al llegar allá la bajó, se iba caminando y de repente le llaman, le meten a una pieza y le piden que abra su maleta. La abrieron, levantaron sus vaqueros y ahí estaban los 4.900 gramos de cocaína”, relató Rubén Gómez.

Fiscala quiere que el joven hable

La fiscala Lorena Ledesma pidió a la familia que pregunte al joven que cuente quién lo contrató o quién le habló, para determinar qué conocimiento tiene sobre la presencia de este estupefaciente en su equipaje.

En estos momentos, el joven está sin abogado, y sin ningún tipo de ayuda. “Supuestamente hay un defensor que agarró su caso, pero no podemos comunicarnos; no hay señales. De Sebastián no sabemos si tiene ropa, si está en la cárcel o en qué cárcel está”, lamentó Rubén.

Sebastián solamente vino de paseo porque se había operado del brazo y aprovechó para visitar Paraguay.

Su familia es oriunda de la ciudad de Ypané y sus allegados están ansiosos de saber de él y ayudarlo a recuperar su libertad.