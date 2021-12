SET y Aduanas registran superávit en la recaudación

La administración tributaria señala en su informe que la recaudación en el mes de noviembre (efectivo más crédito fiscal) aumentó 2,9% con relación al mismo mes del año pasado y 9,2% más con respecto al ejercicio 2019.

El informe de la SET detalla que en noviembre ingresó más de G. 1,5 billones (US$ 223 millones) en efectivo y más de G. 115.000 millones (US$ 17 millones) en compensaciones con créditos fiscales, lo que suma un total de G. 1,6 billones (US$ 240 millones).

Con respecto al acumulado de enero a noviembre alcanza la suma de G. 15,5 billones (US$ 2.267,4 millones y representa 19,8% más que el mismo lapso del año pasado y 9,1% por encima del mismo periodo de 2019.

“Adicionalmente se puede señalar que, a pesar de la situación de pandemia vigente, se mantiene un crecimiento positivo en la recaudación, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado”, indica el informe de la SET.

Sostiene que con la recaudación acumulada de los primeros once meses, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta personal (IRP), el impuesto a la renta empresarial (IRE) y del impuesto a los dividendos y las utilidades (IDU), explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).

Ingreso registrado por Aduanas

Aduanas, por su parte, informó que en noviembre por segundo mes consecutivo se marcó un récord histórico llegando a más de G. 1,2 billones (US$ 186 millones), siendo la mayor recaudación de todos los tiempos, lo que equivale a 50,3% por encima del ingreso del mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, añade el informe, los ingresos aduaneros alcanzaron la cifra de G. 10,8 billones (US$ 1.601 millones), de esta manera el monto percibido se ubicó en 26,6% por encima del ingreso acumulado en el mismo periodo del ejercicio anterior y 12% por encima del acumulado en 2019.

La DNA sostiene que el superávit que viene registrándose cada mes se explica en parte por el aumento señalado en los indicadores del volumen físico de comercio exterior, registrando crecimientos en todos sus conceptos, donde las cantidades de camiones y contenedores observaron aumentos de 13,6% y 39,8% respectivamente, en tanto que en las cantidades de operaciones de importación registraron crecimientos de 21,7% y por procesos de formalización del comercio exterior (especialmente extrazona).

Top 5 de las importaciones

El informe señala que al analizar un comparativo del top 5 de las importaciones por país de origen, el 67,8% del total de la recaudación registrada en el mes de noviembre provino de la importación de cinco países de origen, posicionándose China con una participación del 24,8% en el total de recaudación, Brasil con 18,8%, Argentina con 14,2%, E.E.U.U con 5,6% e India con 4,5% representando unos US$ 126 millones.

“En este punto, puede observarse en primera instancia, que las recaudaciones provenientes de las importaciones de China e India (importación extrazona) han aumentado considerablemente respecto al año pasado. Por su parte, las recaudaciones provenientes de la importación de Brasil, Argentina (intrazona) y Estados unidos han disminuido en comparación a la registrada el año anterior en términos de participación relativa”, expresa el informe de la DNA.

Añade que el aumento en los ingresos aduaneros, dado el aumento de las importaciones es también visible, en mayor proporción, a nivel de principales rubros como los de combustibles y derivados del petróleo 30,9% vehículos 43,6%, bienes de capital 48,6%, repuestos (autopartes) 93,9%, informática y telecomunicaciones 45,3%, electrónica 143,6%, abonos 121,4%, agroquímicos 38,9%, productos químicos 116,0%, bebidas 27,4%, entre los más importantes.