Jugador de Cerro pagó una multa de G. 440 mil por no tener habilitación de su camioneta

Los controles se realizaron alrededor de las 02:15, y al ser requerido por los agentes de la Caminera para hacer la prueba del alcotest, el jugador dio negativo. Tras dar negativo, los agentes pidieron al jugador los documentos, su registro, la cédula verde y la habilitación de la camioneta en el que se desplazaba camino a la ciudad de San Lorenzo. Todos los documentos estaban a excepción de la habilitación vehicular, motivo por el cual fue multado con la suma de G. 440 mil.

Al respecto, el inspector Lucas Sosa, explicó al jugador que los controles se realizan en el orden en el que estaban procediendo y que debido a la falta de no portar la habilitación de su rodado debía dejar su vehículo y cuando mostrara a la autoridad podía retirar su vehículo. “Dijo que no tenía los documentos, luego mostró la cédula verde, y su registro de conducir, pero lo que no tenía era la habilitación de su vehículo. Cuando se estaba haciendo la inspección mencionó que ya debía irse y reaccionó con cierto enojo porque estaba apurado”, explicó Sosa.

Tras la verificación de sus documentos en el interior de su vehículo mostró todos los documentos requeridos por los agentes, a excepción de la habilitación de su camioneta. La situación dejó molesto al pelotero, que horas atrás había marcado dos goles para llevar al triunfo al Ciclón de Barrio Obrero, que se consagró Campeón del Torneo Clausura.

El hecho trascendió en un video, que se hizo viral en tan solo segundos, los internautas criticaron el actuar de la Policía Caminera, muchos dijeron que el jugador podía hacer lo que quería porque tenía merecido por el triunfo que logró para el Club Cerro Porteño. Algunos, hasta dijeron que los agentes eran aurinegros por la manera en que realizaron la intervención.