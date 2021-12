Envíos porcinos y aviar suman US$ 14 millones

Los envíos de carne porcina desde enero hasta el mes pasado fueron de 2.079 toneladas por US$ 4.96 millones, mientras que las menudencias porcinas totalizaron 1.688 toneladas, por US$ 2,89 millones. El tercer rubro porcino, los despojos, se exportaron en unas 1.124 toneladas, por US$ 1,1 millones. Específicamente, en el caso de la carne de cerdo hubo disminución del 19% en el volumen y 14% en el ingreso de divisas, en comparación con el 2020.

La información señala que las exportaciones cárnicas de este animal en un 43% fueron para Georgia, 26% para Uruguay y 17% para el Brasil, que son los principales destinos. Los otros mercados en este rubro son proveeduría marítima, Mozambique, Angola, Azerbaiyán y Gabón.

En total, los envíos de carne porcina, con sus menudencias y despojos, de enero a noviembre fueron de 4.891 toneladas, por US$ 8,95 millones. En este rubro se espera la apertura del mercado de Taiwán para el año próximo, lo que podría dar un mayor impulso.

Carne aviar

Por otra parte, la exportación de carne aviar, de enero a noviembre último fueron de 2.432 toneladas, por US$ 3,07 millones, lo que representa una caída del 13% en volumen, pero un aumento del 4% en el ingreso de divisas, en comparación con el mismo periodo de 2020, lo que refleja mejores cotizaciones en el presente año.

En el renglón de menudencia aviar, el volumen de envío hasta noviembre fue de solo 127 toneladas, por US$ 129.878, cifra que es mayor a la registrada en ese concepto el año pasado. A su vez, en el rubro despojo aviar, la exportación fue de 3.728 toneladas, por US$ 1,76 millones. En valor el crecimiento fue del 55% en comparación con el año pasado. En el total, la exportación de carne, menudencias y despojos de aves, desde enero hasta noviembre fue de 6.288 toneladas, por US$ 4.96 millones.

