MINNA recomienda no llevar a niñas y niños a la festividad de Caacupé

A través de redes sociales instan a tener precaución y no llevar a los pequeños. Aclaran que durante esta festividad mariana lo ideal es no exponerlos innecesariamente al contagio del COVID. Esto más aún teniendo en cuenta que los menores de 12 años no están accediendo todavía a las vacunas.

Sol y altas temperaturas podrían afectarlos

El MINNA recuerda que largos tramos de una peregrinación bajo el sol y el calor pueden derivar en daños a la salud.

La cartera encargada de la protección de los niños, niñas y adolescentes indica los números de contacto en casos de vulneración de los derechos: el 147 Fono Ayuda o el 911 de la Policía Nacional.

Instalan un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes en Caacupé

Según reporta el ente estatal, se está trabajando en el marco del #OperativoCaacupé2021, con el monitoreo y abordaje en los alrededores de la Basílica, desde hace dos semanas.

El objetivo es identificar y relevar datos sobre vulneraciones de derechos de niñas, niños o adolescentes, especialmente si son sometidos al trabajo infantil, maltrato o explotación sexual. Así mismo, se prevén dispositivos de protección.

Estos planes se desarrollarán mañana y el 8 de diciembre. Se instalará un stand de promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el cual se proveerá a la ciudadanía, de materiales de difusión, así como un espacio de expresión artística (pintura, dibujo, juego de mesa).

Con esto se podrá articular acciones con el Ministerio Público, Defensa pública, Policía Nacional y otras entidades. Las actividades serán en la Plaza Teniente Fariña que se ubica en el centro de la ciudad.

El ministerio habilitará un Centro de Atención especializado. En total se desplegarán más de 100 personas durante las 24 horas, entre los que se encuentran educadoras de calle, parvularias, técnicos en abordaje, cocineras, y choferes.

Los espacios destinados serán en el Espacio de Desarrollo Infantil (EDI) de la Municipalidad de Caacupé, para niños de primera infancia, y la Escuela Santa Teresita, para niños a partir de 6 años y adolescentes hasta 17 años.

Las tareas cuentan con el apoyo de la Gobernación del Departamento de Cordillera, la Municipalidad de Caacupé, la Policía Nacional, el Ministerio de la Defensa Pública, entre otras instituciones, indica el comunicado gubernamental.

Se espera poder llegar a atender a aproximadamente 600 menores teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas.

