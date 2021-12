Brasil paga al Paraguay US$ 11/MWh

En 2020, en el mismo lapso, nos pagaron US$ 10,7/MWh. Si bien estas cantidades deben adicionarse al costo de Itaipú, que también tiene características singulares, apuntemos que el promedio que pagó Brasil a sus proveedores de Uruguay y Argentina entre octubre de 2020 y setiembre de 2021 fue nada menos que US$ 160,5/MWh, según fuentes independientes.

De acuerdo con los registros divulgados por las oficinas paraguayas de Itaipú, el Banco Central del Paraguay recibió en los once primeros meses de 2021 US$ 183.282.400 en concepto de “Compensación por cesión de energía”; en definitiva, es el precio de la cantidad de energía que Paraguay “exportó” al Brasil entre enero y noviembre últimos.

Si queremos conocer el “precio unitario” de la energía que “exportamos” al sistema eléctrico brasileño, la fórmula necesita de un segundo término: la cantidad de energía que aprovecharon nuestros vecinos de la parte paraguaya de la producción de la central binacional en el lapso en cuestión: 16.518.000 MWh.

Finalmente, el ejercicio de exploración obliga a realizar la siguiente operación: US$ 183.282.400/16.518.000. El resultado, US$ 11,09, en definitiva, es el precio, promedio de once meses, que recibimos desde Brasil por cada MWh (1000 KWh) que, según la literatura oficial, les “exportamos”.

Si aplicamos el mismo procedimiento, pero con las cifras correspondientes al ejercicio precedente (enero/noviembre de 2020: US$ 220.910.900 (el pago por cesión fue mayor, porque la central generó un poco más) /20.674.500, veremos que la diferencia fue sumamente leve: U$ 10,68/MWh.