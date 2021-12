Gobernación de Central: concejales dicen que no es atribución de diputados verificar existencia de obras

Este jueves, miembros de la comisión de la Cámara de Diputados encargada de tratar el pedido de intervención de la Gobernación de Central se presentaron en la sede del gobierno departamental para recorrer los sitios de obras supuestamente pagadas con dinero del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que la administración del gobernador Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado) -imputado por lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos- recibió en diciembre de 2020 para generar fuentes de trabajo durante la pandemia.

Los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos sostuvieron que no es atribución del organismo de control verificar la existencia de las obras y aseguraron que no caerán “en el juego de algunos miembros de la comisión y los defensores del gobernador de Central”.

Lea más: Diputados “verifican” obras ejecutadas por Hugo Javier

Vaesken manifestó que él y otros de sus colegas no participaron de la “fiscalización” porque la comisión investigadora no cursó ninguna invitación formal y porque “no corresponde”. Aseguró que no irían aunque fueran invitados.

El concejal Vaesken señaló que en varias ocasiones los ediles liberales solicitaron informes a la administración del gobernador González, pero concejales leales al administrador departamental obstaculizaban las solicitudes.

“En varias ocasiones pedimos informes para saber cómo se gastó el millón de dólares, así como la lista de las obras, y efectivamente eso nunca se dio. No tenemos un listado de las obras de forma oficial y seria como corresponde. Tampoco los cómputos métricos y ubicación de las obras. Tuvimos conocimiento de la ejecución del dinero a través de la rendición de cuentas que ellos presentaron a la Contraloría General de la República y también conocemos de algunas obras que se realizaron a través del acta de imputación de la fiscalía”, dijo Vaesken.

El concejal liberal agregó que “se debe entender que aparentemente ese listado que hoy apareció y del cual tuvimos conocimiento a través de la prensa y redes sociales, fue preparado por el abogado del gobernador, Bernardo Villalba. Nosotros no sabemos oficial e institucionalmente, si esas obras corresponden al millón de dólares o así como dice la fiscalía, que podrían corresponder a obras ya hechas y financiadas con otros fondos”, explicó el edil.

Lea más: Cuestionan la falta de metodología y organización para la verificación de “obras fantasma” de Hugo Javier

También dijo esperar que el equipo interventor, en uso de sus atribuciones, desplace durante 90 días al gobernador para que los investigadores realicen el trabajo que corresponda para emitir un dictamen final ante la Cámara de Diputados donde expliquen si existen o no las obras “fantasma” para que la Cámara de Diputados decida demandar al gobernador o ratificarlo en el cargo.

“Por tal motivo se superentiende que la Cámara de Diputados, en este caso la comisión especial de investigación, no puede atribuirse competencias de un órgano de control. La comisión está para evaluar los indicios de hechos punibles y eso ya está certificado por la Contraloría, la Secretaría Nacional Anticorrupción, Auditoría General del Poder Ejecutivo y el acta de imputación sobre el millón de dólares (del fondo de emergencia por la pandemia). La comisión no puede atribuirse el control de las supuestas obras, eso no corresponde”, expresó el concejal Vaesken.

Por su parte, el concejal Roque Ávalos refirió que algunos miembros de la Comisión Especial esperan que los concejales denunciantes “avalen las obras del gobernador”.

Lea más: “Bachi” Núñez trata de minimizar graves denuncias contra Hugo Javier acusando a otros

“La única obra que conocemos es el asfalto que se hizo en la Gobernación, que ya existía en setiembre del 2020 y el desembolso del fondo covid recién se recibió en diciembre del 2020. El resto no conocemos. Nunca informaron nada. Estamos tranquilos y no vamos a caer en sus juegos”, expresó Ávalos.

La Gobernación entregó completamente el dinero del fondo de emergencia a dos organizaciones no gubernamentales.

El Centro Integral de Apoyo Profesional, presidido por Tadeo Álvarez -también imputado- recibió G. 5.105 millones para obras de infraestructura a pesar de que, según su propio estatuto, la fundación no está habilitada para ese tipo de trabajo.

El Consejo Regional de Salud, dirigido por Hugo Cabrera, obtuvo G. 1.276 millones a pesar de no estar reconocido por el Ministerio de Salud Pública, según confirmó la Dirección de Descentralización de la cartera sanitaria.

Todas estas anomalías eran conocidas por Hugo Javier González y su equipo, según los organismos de control que intervinieron en la investigación.

En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas que, una vez descubiertas, fueron reemplazadas en un aparente intento de ocultar el presunto despilfarro. Ante ese hecho, siete concejales liberales solicitaron la intervención de la Gobernación.

En la causa fueron imputadas 15 personas, entre ellas el gobernador.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said investigan el caso.