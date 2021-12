Hacienda este año colocó bonos por más de US$ 742 millones

Los datos de la cartera indican que la emisión de títulos de deuda fue autorizada a través de cuatro leyes aprobadas por el Congreso y su colocación se realizó en el mercado internacional y en el mercado local, entre los meses de enero a noviembre último.

Ley N° 6672/21, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, autorizó la emisión por más de G. 4,2 billones (US$ 622,1 millones), que son destinados en su mayor parte al pago de las deudas vencidas y a financiar la inversión en infraestructura, así como aportes a organismos financieros internacionales.

La Ley N° 6669/20, que establece medidas de impulso a la inversión, a través de obras públicas y de programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, en el marco del plan de recuperación económica, autorizó la emisión por G. 363.774 millones (US$ 53,1 millones).

También la Ley N° 6680/2020, que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia, bajo el eje de protección social, autorizó G. 159.550 millones (US$ 23,3 millones).

Además, la Ley N° 6679/20, que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica, bajo el eje de acción de inversión, a través de la construcción de viviendas, autorizó G. 299.954 millones (US$ 43,8 millones).

Cerraron programa de emisión por este año

La emisión este año superó los G. 5 billones (US$ 742,4 millones) hasta el mes de noviembre pasado, quedando un saldo de poco más de G. 6 millones sin colocar, con la cual la cartera cerró el programa correspondiente al presente ejercicio.

La mayor colocación se realizó en enero, bonos soberanos por US$ 826 millones, de los cuales US$ 487 millones fueron para financiar el presupuesto 2021 (bonos nuevos) y US$ 339 millones utilizados para canjear la deuda en bonos que vence en 2023, ésta última operación efectuada mediante la nueva Ley N° 6638/20 de administración de pasivo o conocida comúnmente como ley de “bicicleteo” de deuda.

Para el próximo año Hacienda prevé una nueva operación de canje de bonos con vencimiento 2023, atendiendo que existe un saldo US$ 450,5 millones, así también la ley de presupuesto 2022 sancionada por el Congreso contempla una emisión de bonos del Tesoro por US$ 350 millones para financiar obras y pagar deudas.

Al mes de octubre la deuda pública total asciende a US$ 13.416,2 millones, de los cuales US$ 7.806,1 millones, equivalente al 58,2% del total, fueron contraídos mediante la emisión de bonos en el mercado local e internacional.