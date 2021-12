Con dictamen a favor y otro en contra, diputados colorados se abroquelan para salvar al imputado Hugo Javier

Una Comisión Especial, integrada por 13 diputados (cuatro cartistas, tres abdistas, cuatro liberales, uno de Patria Querida y uno de Encuentro Nacional) fue conformada para estudiar el pedido de intervención y emitir opiniones, que técnicamente no alcanzan a ser dictámenes porque solo expresan una recomendación de votar a favor o en contra de la intervención sin expresar argumentaciones.

El líder de la bancada cartista en Diputados, Basilio “Bachi”, informó que todos los colorados que integran la comisión firmaron el dictamen en contra de la intervención.

Lea más: Hugo Javier dice que no tiene por qué renunciar al cargo

“La decisión de la bancada es que no proceda (la intervención)”, afirmó Bachi, ratificando que votarán en bloque por “blanquear” a su correlí. Si bien no quiso adelantar la postura de la bancada de Colorado Añeteté, ya que no le corresponde, dijo que “todos los integrantes colorados (de la comisión)” firmaron el dictamen en contra de la intervención.

“Lo que la comisión vio y yo me percaté, está todo. Esto además se hizo a tambor batiente, no como Pedro Juan Caballero o Concepción, donde se le da seis meses”, alegó.

Núñez minimizó evidencias claves, como la de facturas clonadas o doble pago por una misma obra detectados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). El mismo no pudo negar esos hechos, por lo que simplemente les restó importancia.

“La SET también detectó facturas falsas, o sea que el proveedor no dio los víveres que debía en Ciudad del Este, entonces la SET no es un órgano que te puede intimar a decidir qué hacer”, alegó desconociendo un elemento que incrimina a su correligionario.

Incluso mintió diciendo que supuestamente la Contraloría no detectó graves irregularidades en la administración de Hugo Javier, lo cual no es verdad, ya que dicho órgano aún no emitió su informe final sobre el uso de US$ 1 millón de dólares y sobre unos G. 18.300 millones del presupuesto de la Gobernación.

Añeteté supuestamente tiene fijada una reunión esta noche, donde el diputado Ángel Paniagua (ANR, oficialista) expondrá lo discutido en la comisión y sentará una postura.

Otros integrante de un sector clave en la votación como es el llanismo, aún no fijó postura oficial. El diputado Enrique Mineur (PLRA, llanista) estuvo esta tarde reunido en la bancada de Honor Colorado en Diputados y al salir, no quiso adelantar postura, aunque supuestamente hay tendencia de acompañar la intervención.

“Yo acabo de llegar, ahora voy a agarrar el bibliorato”, se excusó en decir Mineur, que afirmó posteriormente que “los cuatro (diputados opositores de Central) están firme por la intervención y creo que esa va a ser la tendencia”.

Otro elemento para sospechar del blanqueo, es que el pedido de intervención se ubicó en el primer punto del orden del día de la sesión de mañana, aparentemente para mandarlo al archivo.

Los diputados que integran la comisión son: Esteban Samaniego, Édgar Espínola y Ángel Paniagua, todos oficialistas colorados; Derlis Maidana, Cristina Villalba, Miguel del Puerto y Basilio Núñez, cartistas; los liberales Enrique Mineur, Pastor Vera, Édgar Acosta y Rodrigo Blanco; Rocío Vallejo por el Partido Patria Querida y Kattya González por el Partido Encuentro Nacional.