Jorge Querey sobre comisión bicameral: “A nosotros no nos va a temblar la mano”

“Falta mucha rigurosidad y seriedad en mucha gente y en la oposición también y ese es un descuido que no pienso cometer. Si estoy detrás de este tema es porque tengo el diagnóstico de que este es el cuello de botella de sobrefacturadores, contrabandistas, narcotraficantes. Todos deben meter por el sistema financiero”, alegó el senador Jorge Querey (FG) durante el programa Mesa de Periodistas, en que se debatió sobre la creación de una comisión bicameral para investigar la rosca que permitía los delitos cometidos por el condenado Ramón González Daher.

Continuó diciendo que “el día que tengamos un control institucional y evidenciemos esto con mucha potencia creo que vamos a estar dando un paso gigantesco para derrotar, no solo a la cúpula del Partido Colorado, sino a todos esos sectores que se presentan como ‘exitosas personas’ de nuestra sociedad”.

“Tributación no se puede esconder con lo que la tabacalera cumplieron lo que deben. Si dicen que no hay complicidad, perfecto, veremos todo sobre cada una de ellas, por eso están en contra con lo del tabaco, por la trazabilidad”, dijo.

“Yo conozco a todo el equipo de Seprelad, no pido los detalles de actividades financieras, pero ¿por qué no se puede acceder a la información sobre si alguien fue o no controlado. Seprelad, ¿le controló o no a González Daher”, cuestionó.

Además criticó al Poder Ejecutivo al afirmar que “La gavilla de González Daher trabajó como una organización criminal con los responsables institucionales. La discrecionalidad con la actuaron no puede ocurrir, y ese reclamo hay que hacerle a Mario Abdo Benítez. No te puede temblar el pulso y no te puede dominar una persona cómo el expresidente, Horacio Cartes, y que las instituciones sigan funcionando para los intereses de él. Y Mario Abdo Benítez y los titulares de diferentes instituciones permitieron que esto ocurra de nuevo”. En este sentido, dijo que los responsables de la comisión bicameral sí trabajarán correctamente. “A nosotros no nos va a temblar la mano”, aseguró.

Sobre los fiscales, jueces y funcionarios públicos involucrados afirmó que: “Son funcionarios públicos. Pidamos su declaración de bienes. Pidamos informes tributarios comparativos. Pidamos información de cómo fueron resueltos los casos que manejaron”.

Además, dijo que “hay una tensión en el Ministerio Público porque se sabe quiénes son los que estaban implicados directamente, Se tiene ese informe. Esto no puede quedar en una auditoría interna del ministerio público ni del poder judicial, acá tiene que entrar el fuero penal”.

En su opinión, “alguno de los que están abajo harán caer a los de arriba. Yo veo una luz al final del túnel con el tema de la corrupción, una lucecita”.

Ante la negativa de las peticiones de la comisión para tomar las declaraciones aseguró que “a la persona que se niegue a cooperar, hay que traerle por la orden de un juez con la fuerza pública. Hay que comenzar con los más chicos y alguno para salvarse va a hacerle caer al de arriba.”

El Senado aprobó ayer la creación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) cuyo objetivo es investigar a las instituciones públicas y privadas, es decir fiscales, jueces, entes públicos y entidades financieras, que colaboraron con la red de aprietes y usura del condenado Ramón González Daher.