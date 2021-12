Turistas paraguayos lamentan trato humillante en Aduana uruguaya en Paysandú

Varios paraguayos que fueron hasta Uruguay para vacacionar al abrirse la frontera argentina, por donde debe circular el paraguayo para llegar hasta el país charrúa, lamentaron el maltrato que sufrieron en la Aduana Paysandú, lado uruguayo. Indicaron que pese a contar con todas las documentaciones exigidas por el protocolo covid-19, a todos los ocupantes de los vehículos con chapa paraguaya los bajaban y los revisaban como si fueran a buscar contrabando o droga. Es decir, el trato fue humillante. El trato fue muy diferente en el lado argentino, en donde si bien se los controlaban dentro de lo que exige el paso fronterizo, el profesionalismo y la cordialidad primó.

“Mi hijos fueron luego de dos años al Uruguay, nosotros tenemos una casa allí porque mi esposa es uruguaya y luego de abrirse las fronteras ellos querían ir manejando, pero fueron maltratados en Paysandú. Nosotros fuimos en avión, y mis hijos llevaron nuestras maletas porque vamos a estar dos meses allí y en avión hay limitaciones, por eso luego ya les cuestionaron, porque era demasiada ropa, les bajaron de vehículo les revisaron entre cuatro agentes, bajaron todas nuestras cosas allí en pleno puente. Mis hijos son paraguayos y fueron humillados solo por ser paraguayos, porque a los autos con chapa argentina se les dejaba pasar sin siquiera mirarlos”, dijo indignado Alessandro Molfessi.

Molfessi manifestó que también los trataron mal, porque llevaban sus medicamentos para la diabetes, y otros suplementos médicos recetados y que en Uruguay no hay. “Mis hijos llevaban mis medicamentos recetados y les cuestionaron por eso, querían que tenga la receta, pero la receta se queda la farmacia; intentaron sacarles mis medicamentos que uso para mi diabetes, mi hija lloró, imploró porque yo uso esos medicamentos y en Uruguay no hay. Le dijeron por qué no llevé yo, entonces tuvimos que enviarles los datos vía web, les humillaron”, dijo Molfessi.

Pero no solo esta familia pasó malos tratos en la aduana Paysandú, sino que también muchos otros paraguayos, incluso les decomisaron sus ropas y los retuvieron por varias horas. “Los controles a los vehículos con chapa paraguaya es diferencial y más estricto como si fuera que por ser paraguayo ya uno es delincuente”, lamentaron los turistas.

Molfessi indicó que ya hizo su relamo formal al Consulado uruguayo en Paraguay y también hizo llegar misma queja en la Embajada paraguaya en Montevideo para que se tomen medidas o por lo menos para que, si existe un tipo de restricción para los turistas paraguayos, se socialicen los requerimientos y de esa manera evitar el momento desagradable a los que son sometidos nuestros compatriotas.

“Uruguay vive del turismo y si existe algún tipo de restricción o protocolo para el paraguayo, que publiquen, que socialicen, porque no vi en ningún lado ninguna exigencia y en la Aduana nos someten a una humillación; eso es lamentable, cuando a otros no les miran, a los argentinos ni les miran y por qué a los paraguayos nos tratan así”, se lamentó el turista.

Para averiguar si existen algunas restricciones para los connacionales que deseen ingresar a Uruguay a más de los requerimiento por covid-19 y los normales del viajero, ingresamos a la página de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay y no encontramos un protocolo especial para los paraguayos. También intentamos conversar con el embajador uruguayo en Paraguay Fernando Sandin Tusso, pero no pudimos.