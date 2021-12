Villarrica: concejales colorados dejan sin quórum sesión de Junta Municipal y no se trata préstamo para pagar salarios

Para este jueves estaba prevista una sesión extraordinaria en la Junta Municipal de Villarrica para tratar la solicitud presentada por el intendente Magín Benítez (PLRA, Partido Liberal) de autorización para sacar un empréstito de 1.500 millones de guaraníes para poner al día los pagos a funcionarios que desde hace tres a cuatro meses no perciben sus salarios.

Sin embargo, los siete concejales colorados - incluyendo el presidente del pleno, Diego Bogado - no se presentaron.

El concejal liberal Saúl Marecos, explicó que se esperó por más de una hora a que llegaran los concejales colorados.

Dijo que la aprobación del préstamo es necesaria para honrar los salarios de los funcionarios municipales en los primeros días de enero.

El pedido del intendente Benítez ingresó a la plenaria ya el martes de la semana pasada.

“El dictamen habla de la aprobación, habla de la necesidad de la urgencia que tenemos dentro del municipio de conceder la autorización necesaria al señor intendente municipal para que pueda gestionar el crédito”, indicó Marecos.

El intendente Benítez presentó a la Junta Municipal un plan de financiamiento temporal para el periodo fiscal 2022, que contempla un nuevo empréstito por G. 1.500 millones para pago de salarios. También se proyecta refinanciar otras deudas con los bancos para amortiguar la crisis.

Los concejales que se presentaron a la sesión extraordinaria fueron los liberales Fabiola Torres, Blas Garcete, Saúl Marecos y María Constancia Benítez.

No se presentaron los ediles Ovidio Cuevas, Wilfrido Portillo, Óscar Portillo, Estéban Torres y Diego Bogado. El único concejal colorado que estuvo presente, aunque solo llegó luego de que se levantó la sesión, fue el vicepresidente de la Junta, Alfredo Toledo, quien alegó que se retrasó debido a trámites personales.

Toledo afirmó que no estaba al tanto de un acuerdo entre sus correligionarios para ausentarse a la sesión extraordinaria.

“Hace 15 días atrás habíamos otorgado ese permiso, esa autorización al intendente y por A o B motivo no pudo hacer. Entonces esta vez se fijó una extraordinaria para el día de la fecha y a través de ustedes (la prensa) me estoy enterando que no hubo quórum”, indicó el concejal Toledo.

El concejal colorado calificó de llamativo que se haya convocado la sesión extraordinaria para este jueves a las 10:00, mismo día y hora en que el intendente Benítez presentó una denuncia por presunta corrupción en las administraciones de los exintendentes de Villarrica Gustavo Navarro (2015 - 2011) y Alejandro Aguilera (febrero 2021- novimebre 2021), ambos colorados.

“También en Asunción se publicó por las redes sociales que se estaría presentando una denuncia en contra de los exintendentes. Entonces no sé si es coincidencia o qué”, dijo.

Intentamos conversar con el presidente de la Junta, Diego Bogado, pero no respondió nuestras llamadas.