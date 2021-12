Vacunatorios estarán abiertos hasta este mediodía

Uno de los puntos de inmunización de esta jornada es la Secretaría Nacional de Deportes. Desde bien temprano, llegaron al “autovac” varias personas para sus dosis de refuerzo. Una mujer comentó a ABC TV que es importante confiar para hacer frente a un eventual contagio y estar protegidos.

Varios llegaron entre las 05:00 y las 06:00 y lo hicieron en familia, para aprovechar que a primera hora no había una fila muy larga. Se recomienda a los adultos no viajar al interior si es que aún no tienen las vacunas aplicadas, pues pueden exponer a los niños, que no pueden aún vacunarse.

Algunos sondeados dijeron que se adelantaron, pues hoy los centros de aplicación de biológicos tienen horario limitado.

Calendario de vacunación para esta última semana del año

Desde el lunes 27 hasta el viernes 31 se aplicarán primeras dosis y se aclara que no se tendrá en cuenta terminación de cédula.

Para las segundas dosis hay seis plataformas disponibles. Los locales de inmunización pueden encontrarse en www.vacunate.gov.py.

En el caso de las terceras dosis, se sigue manteniendo el intervalo mínimo de cuatro meses entre la segunda y la de refuerzo. Solo en la Janssen el lapso es de tres meses.

Costanera comienza a tener afluencia

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene entre sus lugares de vacunación la Costanera de Asunción. Los participantes se vacunan no solo desde sus vehículos, sino que también descienden. Este punto es preferentemente un “autovac”.

Se observa a personas de todas las edades y que comienza a haber una interesante fila de rodados.

También se puede aprovechar y hacerse los hisopados. Esto principalmente si las personas tienen síntomas, fueron contactos de casos sospechosos o confirmados de COVID.

Muchos aprovecharon el escaso movimiento de este 24 de diciembre por la mañana para ir al “autovac” de la Costanera.

Se aclara que este sábado 25 de diciembre y el domingo 26, los puestos de vacunación estarán cerrados y la jornada se retomará nuevamente el lunes 27 del corriente.