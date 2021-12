Vehículo municipal al servicio de empresa de intendente luqueño

De acuerdo al vídeo proporcionado por un ciudadano que transitaba sobre la calle Maestro Félix, tramo donde está ubicado el depósito Chacosur SRL, en el barrio Bella Vista de esta ciudad, el camión elevador municipal fue utilizado por un electricista, que no fue identificado, para arreglar el alumbrado público que está instalado frente mismo a la firma que pertenece al jefe comunal, Carlos Echeverría y a su esposa, María Mercedes Zelaya.

El vehículo utilizado por Echeverría, tiene el logotipo de la Municipalidad de Luque según puede verse en el vídeo.

Intentamos hablar con el jefe comunal sobre la denuncia, pero el mismo no atendió la llamada a su celular. También llamamos al director de Servicios Generales de la Comuna luqueña, Francisco Ojeda, quien es responsable del uso de las maquinarias, pero tampoco contestó la llamada.

Cabe resaltar que la empresa Chacosur SRL es la principal proveedora de materiales de construcción para obras municipales. Así lo confirmó en su momento Echeverría, quien aseguró que no estaba cometiendo ninguna irregularidad, ya que no tiene “la culpa de tener buen precio en el mercado”. Además indicó que no es proveedor directo de la Municipalidad, sino de “las empresas que fueron adjudicadas por la Municipalidad de Luque”.

La firma fue constituida en 2018 y los principales accionistas eran Carlos Echeverría y el concejal Diego Romero (ANR). Pero, en 2020, el edil vendió sus acciones a la esposa del intendente, a María Mercedes Zelaya, así consta en la escritura pública proveída por el edil Romero.

Constante uso de maquinarias municipales

El uso de maquinarias municipales en los predios privados, es constante, y aparentemente, bajo la anuencia del intendente Carlos Echeverría, cartista, y el director de Servicios Generales, Francisco Ojeda. Ambos, hasta ahora, se ocultan para no dar explicaciones al respecto.

Hace un mes aproximadamente, un tractor, una retro excavadora y un camión volquete, todos, propiedad de la Municipalidad de Luque, se encontraban operando en un inmueble de un familiar de la concejal liberal Francisca Franco. La propiedad en cuestión está ubicada en el barrio Kurusu Ñuati de Luque, donde varios familiares de la edil viven.

Tras la denuncia ciudadana y se pudo constatar que, las maquinarias de la Municipalidad se encontraban haciendo el trabajo de nivelación de suelo en una cancha, propiedad del tío de Franco, que será utilizado como campo de entrenamiento deportivo, según datos.

Al respecto, la concejal Francisca, dijo que “ni sabía” sobre el uso de las maquinarias y negó que haya intermediado para el préstamo de los rodados pertenecientes a la Comuna. Pero si confirmó que la propiedad privada donde operaban el tractor, el volquete y la excavadora, pertenece a su familiar.

En otra ocasión, semanas atrás, un volquete y una pala mecánica, que también son de la Comuna luqueña, estaban operando en el predio del Sport Primavera, donde se están construyendo varias canchas sintéticas privadas para su explotación comercial.