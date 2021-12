Santa Rosa: concejales cierran el año sin conformar mesa directiva

Una vez más fracasó la sesión preliminar realizada ayer a la noche en la sala de la Junta Municipal, a raíz de que los integrantes de la bancada liberal no se presentaron para contar con quorum y poder sesionar. Este inconveniente que se viene arrastrando desde principios de noviembre, se debe a que los concejales de la bancada liberal, conformada por Patricia Cristaldo, Juan Manuel Molas, Ruth Almada, Cristhian Alexis Ávalos, Daniel Colman y Andrés Fernández, no están de acuerdo con que presida la sesión preliminar Ignacio Segovia (ANR) (por ser el más votado) y que tenga doble voto en caso de que se tenga que recurrir al desempate.

“Lastimosamente, no se pudo conformar la mesa directiva de la Junta por falta de quorum; los concejales liberales no asistieron a la convocatoria realizada por el concejal Ignacio Segovia, ahora alcanzamos la décima sesión preliminar y no se pudo elegir al presidente y vicepresidente porque en el momento que se tiene que elegir abandonan la sesión, o si no directamente no se presentan”, dijo el edil Arístides Genes (ANR).

Basado en la Carta Orgánica Municipal, el cuerpo legislativo entra en receso hasta el 20 de enero del 2022. De esta manera, el concejal Ignacio Segovia queda al frente de la Junta Municipal porque no se pudo conformar la mesa directiva ni las comisiones asesoras.

En comunicación por sistema de mensajes de WhatsApp con la concejala Ruth Almada (PLRA) para solicitarle una entrevista y conocer su versión, la misma respondió que le era imposible.