Ex aspirante a intendencia de Villarrica se une a quien acusó de haberle robado las internas

Para conseguir un espacio para lanzarse como precandidata a la Cámara de Diputados por el departamento de Guairá por la ANR, la hermana del Gobernador Juan Carlos Vera, Helen Vera, rompió su promesa de “jamás aliarse con los corruptos que le robaron las elecciones” y se unió al equipo político con el diputado colorado Ever Noguera.

Hasta hace poco tiempo, Helen Vera acusaba al diputado Noguera de haberle robado las internas coloradas. Ppresentó varias denuncias por fraude electoral e inclusive encabezó varias manifestaciones contra el legislador.

Sobre su adición al equipo del diputado Noguera, Vera, dijo que “todavía no hay nada, pero cuando me vuelva a lanzar a la arena política voy hacer una conferencia de prensa, no escondo nada”. Sin embargo, días atrás fue vista acompañando al legislador durante la visita del presidente Mario Abdo Benítez a la ciudad de Mauricio J. Troche.

Asimismo, indicó que, “si me lanzo a la diputación será por el número 1, eso fue lo pactado cuando me pidieron dar el abrazo republicano con (Gustavo) Navarro (exintendente). Esa fue la promesa tanto del equipo del diputado (Noguera) y el de mi hermano, soy guapa en política y me gané mi espacio”.

Helen Vera Báez fue precandidata a intendenta por el movimiento Esperanza Republicana del senador cartista Enrique Riera, y perdió las internas por una diferencia de 705 votos contra el exintendente Gustavo Navarro, quien después perdió las elecciones municipales contra el liberal Magín Benítez.

Hoy es precandidata a diputada por el movimiento Colorado Añeteté y su hermano el gobernador, quien aspira al Senado, acompaña la precandidatura del empresario César Luis Sosa a la Gobernación del Guairá por el movimiento Honor Colorado.

El diputado Ever Noguera aspira a la Gobernación del Guairá y lidera un equipo político con miras a las internas coloradas conformado por los precandidatos a diputados Helen Vera, el exintendente de Villarrica Alejandro Aguilera, quien hasta hace poco formaba parte del movimiento Honor Colorado; y el exintendente de la localidad de Borja, Óscar Silvera Gallinar.

Para el Senado se volvería a lanzar el senador Rodolfo Friedmann Alfaro, pero éste aun no oficializó su intención de su reelección.

Imputado y acusado

El diputado Ever Noguera fue imputado por administración en provecho propio y asociación criminal en un supuesto caso de corrupción en la compra de meriendas escolares en la Gobernación de Guairá junto al senador Rodolfo Friedmann.

Este último ya fue acusado por el Ministerio Público por los mismos hechos, pero ha logrado evitar que su causa pase a juicio oral con varias chicanas.