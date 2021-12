Se debe tener certeza laboratorial para hablar de reinfección, según Irala

“La reinfección es la aparición de un segundo episodio de covid positivo (con un intervalo de 3 meses), dos resultados positivos y comparando las dos muestras. Con una variante puede darse el resultado positivo, pero es necesaria la prueba laboratorial y compararlas. Se necesita contar con las dos muestras y eso no es tan fácil”, sostuvo la Dra. Sandra Irala, titular de Vigilancia de la Salud sobre casos de reinfección por covid-19.

En diálogo con ABC Cardinal reiteró que “un doble positivo es una sospecha de reinfección. Deben ser dos PCR positivos de laboratorios confiables, pero para certificar la reinfección se deben analizar ambas muestras”.

Dijo que “como el virus tiene muchas mutaciones una persona puede tener una infección o una variante”.

Aclaró que “lo que tenemos es sospecha de reinfección. En proporción actualmente no supera el 1% de los confirmados eventualmente. Es un personal sanitario que tuvo covid-19 dos veces con características distintas y comprobado por laboratorio incluso del exterior”.

Ómicron no es más grave, pero contagia más

Respecto a la variante ómicron, sostuvo que no está demostrado que ómicron sea más grave, pero sí puede contagiar mucho más rápido que el delta, eso es un problema para salud pública. “Ahora mismo hay que tener una atención particular porque se estima que ómicron puede eludir la infección pasada, las dos dosis de las vacunas no estaría protegiendo”.

Agregó que por este motivo los ingleses tienen la estrategia con tercera dosis en personas con comorbilidades y adultas en general.

Finalmente, lanzó algunas recomendaciones: “Si una persona tiene dolor de garganta y otros síntomas, un antígeno negativo no descarta la enfermedad, con PCR se confirma. Si yo tengo síntomas, es importante mencionar que hay que hacerse el test dentro de los tres primeros días, en caso de contacto, al quinto día”.