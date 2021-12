¿Será el centrodelantero candidato al amanecer?

La adquisición de Roque Luis Santa Cruz por el expresidente Horacio Cartes, dueño del club Libertad y empresario tabacalero, lleva inevitablemente a pensar en la obra de Cuzzani, vista por entendidos como una crítica al capitalismo llevado a extremos despiadados donde todo, hasta las personas, son comprables y vendibles.

Sorprenden las similitudes que pueden tejerse entre el tema de la obra y lo que vemos ahora en la realidad política paraguaya. Decía Oscar Wilde: “la naturaleza copia al arte” (más sencillamente: la realidad copia a la ficción).

Cuzzani escribió su obra en 1955. No conocía entonces a Roque ni a Cartes pero, como artista, su obra parece haberlos presentido.

Tal vez, Santa Cruz no sea, como el personaje de Cuzzani, solo una pieza de colección adquirida por Cartes para exhibir el poder que tiene de comprar lo que quiera y a quien quiera, como de hecho viene haciendo.

Es muy posible que HC, en realidad, quiera utilizar al futbolista para encabezar una lista de candidatos al Senado en las próximas elecciones, aprovechando su fama.

En los corrillos colorados inclusive se comenta que Roque no será el único personaje conocido que será reclutado, porque en el equipo político de Honor Colorado no abundan dirigentes que arrastren votos en las elecciones y deberán suplirlos por personajes mediáticos que caigan simpáticos al electorado.

No obstante, lo ocurrido con el animador Hugo Javier, gobernador de Central, Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción o últimamente el “tigre” Ramírez, gobernador de Canindeyú, muestran al electorado que ser famoso y mediático no es ninguna garantía de ser buen administrador.

En el caso particular de Santa Cruz, Cartes se arriesga a ingresar en el resbaloso terreno de la pasión y el fanatismo, donde la irracionalidad manda. El delantero era ídolo en su club y caía simpático inclusive en áreas ajenas al fútbol. Pero, su fichaje al club Libertad se ve más bien como un pase al cartismo, por la foto viralizada días antes donde se lo veía ya con Cartes, el diputado Pedro Alliana y Santiago Peña, precandidato de Honor Colorado a presidente.

La particularidad de esa foto además era que Cartes posaba con sus “creaciones”, personajes, que no ocuparían los cargos que ocupan o no aspirarían a hacerlo si no fuera porque él lo decidió.

¿Ingresará Roque Santa Cruz al, como suele decirse, “barro” de la política, de la mano de Cartes? De ser así ¿perderá su figura el encanto que tenía para muchos? ¿El electorado votará solamente a alguien por asociarlo al éxito o reaccionará enojado al percibir que están queriendo venderle un candidato cual si fuera un artículo atractivo?

No puede descartarse que ocurra lo mismo que en un partido de fútbol, cuando alguien hace una “jugada” demasiado evidente, generalmente, no tiene éxito.