Año Nuevo, con menos pacientes: Hospital de Trauma estuvo “al límite”, pero no fue sobrepasado

A diferencia de la Navidad, en Año Nuevo el Hospital de Trauma no se sintió tan abarrotado de pacientes heridos o agredidos, según evaluó el doctor Agustín Saldívar, director del nosocomio. Asimismo, destacó que con un total de 260 asistencias, estuvieron “al límite” pero no se vieron sobrepasados como el fin de semana anterior. No obstante, lamentó que nuevamente recibieran a dos niños heridos por pirotecnia.