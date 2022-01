No hay presupuesto para pagar aguinaldo a exfuncionarios municipales de San Juan Nepomuceno

SAN JUAN NEPOMUCENO. El intendente nepomuceno no quiere pagar aguinaldo a exfuncionarios, quienes dejaron la institución municipal en octubre pasado, tras la pérdida de la Alianza Fraterna Nepomucena, que corresponde a los 10 meses trabajados en el 2021. El actual jefe comunal dijo que no podrá pagar por falta de recursos económicos y porque en el corte administrativo no dejó constar la deuda.