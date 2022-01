Refuerzan seguridad en zona de compras de los “Reyes Magos”

Esta mañana, en un recorrido hecho por un equipo periodístico de ABC Color se observó patrullas de la Policía Nacional y sus agentes realizando controles en la zona de la avenida Eusebio Ayala. Personal del Grupo Lince también estaba haciendo recorridos, mientras los vendedores de regalos iban colocando sus puestos en espera de los “Reyes Magos”.

Juan Carlos, uno de los vendedores que se apostaron desde ayer a las 18:00, iba acomodando sus juguetes y señaló que espera que entre esta tarde y noche aumenten las ventas.

“Hace diez años nos colocamos en este lugar para la venta de juguetes. Este año lo que no me gustó fue que la Municipalidad pida que se pague G. 20.000 por el permiso supuestamente. El año pasado pagamos y este año de nuevo para evitar problemas con los permisionarios de la zona. No sabemos en qué se va a usar esa plata”, cuestionó.

En cuanto a los productos con los que cuenta, indicó que tiene todo tipo de juguetes como: computadoras, autos a control remoto, muñecas, futbolito, mesa de billar, casitas, salvavidas, autitos, entre otros.

Otros vendedores iban armando sus puestos desde las 6:00 en espera de lograr buenas ventas a pesar de la pandemia. Mientras tanto, agentes de la Policía y del Grupo Lince patrullaban la zona, controlando los puestos, por si ocurra algún inconveniente entre los permisionarios.