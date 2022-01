Imposición de medidas para “el Nº 2” se demora porque jueza no fue notificada

La juez María Elena Cañete confirmó que hasta la fecha el Tribunal de Apelaciones conformada por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Arnulfo Arias y Andrea Vera, no la notificó y que por tal motivo los 15 imputados en la causa de facturas clonadas que investiga el Ministerio Público, aun no fueron notificados. Según fuentes, el Tribunal no posee trámite electrónico para la agilización de los trámites.

Mientras el Tribunal no remita el expediente del gobernador Hugo Javier al Juzgado de Garantías de San Lorenzo, donde se encuentra Cañete, será imposible fijar fecha para que la audiencia de imposición de medidas se realice. La Fiscalía libró imputación el 1 de noviembre de 2021 y solicitó como medida cautelar que el administrador departamental y otros funcionarios también imputados en la causa sean apartados de sus respectivos cargos y no vuelvan a ingresar a la Gobernación de Central hasta que el proceso culmine.

Intentamos comunicarnos con la jueza Bibiana Benítez Faría para conocer los motivos del por qué aun no notificaron a la magistrada Cañete, pero tenía el celular apagado.

Lea más: Ocho meses después, Contraloría no emite informe final de auditoría en caso de facturas clonadas

Tanto la defensa del imputado Hugo Javier, representada por los abogados Andrés Casati, Fausto Portillo y Arturo Daniel así como los defensores de los imputados Tadeo Álvarez y Paulino De los Santos, presidente y tesorero respectivamente, de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió fondos de la Gobernación de Central, presentaron seis incidentes, la mayoría son recursos de nulidad, que todavía carecen de resoluciones. Este motivo, también retrasa que la imposición de medidas se lleve a cabo.

Días atrás, Andrés Casati, advirtió que analizaran “al extremo” la resolución del Tribunal de Apelaciones que confirmó a María Elena Cañete, y que el mismo y su defendido no aceptan la confirmación de la magistrada. El letrado también manifestó que mientras no se resuelvan los recursos presentados “es imposible que la imposición de medidas se realice”.

La magistrada Cañete dijo que los defensores de Hugo Javier no aceptan su competencia en el caso, otras cinco personas relacionadas a la ONG CIAP presentaron una serie de chicanas para dilatar el proceso, pero que los demás imputados ya se pusieron a disposición del Juzgado según los primeros datos a los que accedió.

“Imputación es incongruente”

El defensor Andrés Casati, abogado de Hugo Javier, considera que la “imputación es incongruente”, puesto que “el Ministerio Público no describe taxativamente los hechos que habría cometido el gobernador o los hechos fácticos que se puedan subsumir en una conducta”. Sin embargo, la normativa estable que el Ministerio público tiene la potestad de librar imputación ante indicios de irregularidades supuestamente cometidos.

“Por un lado la imputación habla de que no se realizaron las obras, luego habla de que se realizaron la obras y se pagaron dos veces; y no establece una conducta especifica de acción u omisión que haya ejercido mi cliente”, afirmó Casati.

El letrado también aseguró “estamos en una imputación genérica la cual obviamente no podemos desconocer” y habló de “ciertos condimentos políticos e intereses exógenos que se pueden dilucidar simplemente con la medida cautelar estrella que han anunciado pomposamente, que es querer violentar los roles constitucionales y dejar en mano de un juez o de una jueza, que pueda destituir al gobernador”.

Casati dijo también que el Ministerio Público se está prestando a un sector político y a intereses económicos, pero evitó dar más detalles. Insistió en que la verdadera intención es la destituir al gobernador Hugo Javier para ocupar su silla.

Los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, investigan la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central hace un año para la reactivación económica durante la pandemia de la covid-19. En la rendición de cuentas dela Gobernación aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, comprobantes reemplazados aparentemente para ocultar desvíos de fondos, entre otras innumerables irregularidades que fueron confirmadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.