Asumió nuevo director del Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno

El acto de posesión fue presidido por la nueva directora de la Sexta Región Sanitaria, Dra. Anne Bellenzier, quien leyó la resolución de nombramiento firmada por la ministra sustituta, Dra. Lida Mercedes Sosa Argüello, y entregó el documento al nuevo director del Hospital Distrital, quien es un veterano médico en el nosocomio nepomuceno.

El médico saliente Dr. Víctor Garcete, quien estudió en Cuba, dijo que le tocó trabajar en un momento difícil del país. La situación sanitaria no era la mejor y que el hospital se desenvolvía en un ambiente precario. Sin embargo, manifestó que la administración anterior de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno enfrentó la situación con él y mediante eso y Dios se pudo enfrentar la pandemia. El médico dijo que el área de urgencia, el RAC y otras mejoras se deben a la comuna y la gente puede pasar a ver cómo está el hospital. “Hay cosas que se pueden ver, pero el que no quiere ver no va a ver luego nada”, dijo Garcete.

Por su parte, el nuevo director dijo que quería aclarar que el Dr. Víctor Garcete no renunció, sino que pidió permiso, se tiene que tomar un descanso y atender su salud. García dijo que ya fue director de este hospital cuando recién “cayó la dictadura y solamente éramos dos médicos y ahora somos 42 y falta más”. Reconoció el buen trabajo realizado por el director saliente, quien va a ocupar otro cargo.

Además de la directora de la Sexta Región Sanitaria, Dra. Anne Bellenzier, estuvo presente la directora del SNPP Addis Merlos de Maciel, el presidente de la Junta Municipal de San Juan Nepomuceno, Aníbal Silvero Rivas, entre otras autoridades.

Los rumores en el hospital dan cuenta de que el Dr. Garcete renunció a raíz de la falta de apoyo del nuevo intendente Derlis Molinas, con quien ya habría tenido algunos roces. El objetivo de Molinas es poner a un médico cartista, tanto Garcete como el nuevo director son de Añetete, según los datos.

El intendente Derlis Molinas no estuvo en el acto de posesión de cargo del nuevo director del Hospital de San Juan Nepomuceno.