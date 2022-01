Hacienda colocaría bonos por US$ 500 millones, para obras y canje de deudas

El monto incluye la emisión de los bonos del Tesoro autorizados por la Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 y por la Ley N° 6638/20 de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas como se la conoce comúnmente.

La ley de presupuesto autoriza a colocar hasta US$ 350 millones, pero Hacienda como lo viene haciendo cada año pretende dejar unos US$ 100 millones para subastar en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) en forma mensual.

En el mercado internacional, de esta manera, serían puestos a consideración nuevos bonos por US$ 250 millones y se le sumaría otros US$ 250 millones para el canje de la deuda que vence en 2023, pero en Hacienda abrieron la posibilidad de que este último monto sea mayor si hay más inversionistas que aceptan realizar la operación.

Hay un remanente de US$ 450,5 millones de los bonos emitidos en 2013 y su reapertura en 2015, que vencen en 2023 que la cartera económica pretende por la vía del canje extender su plazo (el primer canje se realizó el año pasado por US$ 329,5 millones).

En lo que respecta a los nuevos bonos, los fondos que se obtengan serán destinados a obras de infraestructura, principalmente las desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La ley de presupuesto también habilita a la cartera a un endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$ 250 millones, con lo que los nuevos compromisos sumarán US$ 600 millones.

Los últimos datos que dio a conocer Hacienda, indican que al mes de noviembre la colocación de bonos soberanos entre 2013 y 2021 suma poco más de US$ 5.856 millones y que la deuda pública total asciende a US$ 13.522,9 millones, que equivale al 33,7% del PIB. Según la estimación de la cartera fiscal, al cierre del ejercicio llegaría a US$ 13.981 millones, que representa 34,9% del PIB.