SET halla “dudas” sobre origen de insumos comprados durante gestión de Nenecho Rodríguez

A pedido del fiscal de la causa, la Subsecretaría de Tributación enviará la próxima semana un informe detallado sobre las compras presuntamente sobrefacturadas, realizadas en la peor etapa de la pandemia, por la Municipalidad de Asunción, durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez. “El lunes o martes vamos a remitir”, prometió el viceministro Óscar Orué.

Sobre qué detectaron, indicó que básicamente fueron “dudas sobre el origen de los productos”. Aseguró que muchas de las empresas proveedoras de la comuna no pudieron justificar la trazabilidad, a excepción de una que no respondió a los pedidos de informes. Indicó que las demás firmas remitieron documentaciones, pero que no demuestran el origen de los insumos.

“Tributariamente, se puede dudar y pensar de que puede ser contrabando, porque de dónde apareció el producto. Es una presunción… Eso vamos a poner a conocimiento del Ministerio Público”, manifestó esta mañana desde los estudios de ABC Cardinal.

Investigarán a más municipios por facturas falsas

En otro momento, confirmó que recibieron varias denuncias ciudadanas sobre presunta falsificación de facturas en torno a municipios y gobernaciones, por lo cual este año llevarán a cabo varias investigaciones.

El viceministro mencionó por ejemplo el caso de la Municipalidad de Caazapá, puesto que la Fiscalía ya pidió un informe al respecto. En la misma situación se encuentra la gobernación de Alto Paraguay.

Orué explicó que lo que están detectando en algunos casos son facturas clonadas o constitución de empresas de maletín, además de firmas que supuestamente realizan obras o venden productos que no están relacionados al rubro para el cual están habilitados legalmente. También la SET verifica los movimientos en general y si tienen cuentas bancarias.

