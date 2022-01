Agricultores de San Pedro se organizan y piden apoyo estatal para enfrentar pérdidas por sequía

La prolongada sequía golpea fuertemente y se observa un desolador panorama en el campo. En el departamento de San Pedro, la última importante lluvia se registró el pasado 5 de octubre. Actualmente, las pérdidas dejan con millonarias deudas a los agricultores a gran escala, en tanto que los pequeños productores quedan sin rubros de renta y de autoconsumo, por lo que la situación es crítica. También el efecto se siente en la economía: los comerciantes cada vez registran menos ventas y la ganadería va sufriendo las consecuencias, pues los animales van quedando sin alimentos.

En Santa Rosa del Aguaray, la Comuna declaró emergencia agrícola. Los agricultores se organizaron, realizaron un censo y con apoyo de la municipalidad buscan apoyo estatal. “No tenemos recursos para dar solución a la crisis en el campo. Entendemos la situación y estamos realizando gestiones, golpeando puertas para poder dar algún apoyo y paliar la situación”, dijo Silvia Trubger (ANR, Añetete), jefa comunal.

Desde esta semana aguardan recibir algún apoyo en kits de víveres. “Es difícil la situación que nos toca, perdimos todo, nos organizamos, nos reunimos, tenemos una lista, censamos a los compañeros, nos prometen desde esta semana recibir kits de víveres desde la Secretaría de Emergencia Nacional, y de a poco alcanzará a los compañeros el apoyo”, señaló Juan Bautista Leiva, productor de la zona.

Mientras que otro grupo de agricultores, en el asentamiento Nueva Esperanza, no descarta salir a movilizarse si no hay respuestas. “Seguimos esperando, la situación es incontenible, si no hay algún apoyo y plan de acciones de parte del Gobierno no nos queda otra opción que salir a movilizarnos. No queremos llegar a eso, pero si en la semana no vemos respuestas, seguramente nos veremos en la ruta”, advirtió Ranulfo Vázquez.

En el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, pequeños productores de soja recibieron promesas de asistencia con semillas de maíz y combustible para sembrar esperanza e iniciar el cultivo de maíz, para buscar paliar la pérdida en el rubro de soja, pero también necesitan de una buena lluvia para iniciar el cultivo.