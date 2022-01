Por su edad, RGD no puede ir a prisión preventiva, afirma abogado

La semana pasada, el juez Enrique Sanabria dictaminó la libertad ambulatoria de Ramón González Daher en la nueva causa que enfrenta por estafa. Esa medida fue duramente cuestionada, pero hoy el abogado Casañas Levi recordó que el ex dirigente de fútbol tiene ya 70 años y sigue vigente el artículo 238 del Código Penal.

Dicho artículo indica que “no se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal debidamente comprobada”.

Agregó que, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario. “Sanabria actuó bien, no tenía otra opción, no hago juicio de valor porque no le conozco, pero esa es la única decisión posible”, consideró.

Agregó que si los fiscales consideran que existe peligro de fuga o de obstrucción a la investigación, debe ir a prisión domiciliaria y el juez puede determinar en qué condiciones será controlado que el acusado se mantenga dentro de su vivienda.

“El juez puede poner un guardia en la puerta, que su teléfono esté registrado para saber en qué lugar se encuentra, que llame cada 20 minutos… El juez tiene condiciones para asegurar que él no se fugue de su casa”, consideró en contacto con ABC.

¿Distracción?

En otro momento, dijo que no entiende las acciones de la fiscala del caso, Sandra Ledesma, y dijo que “hay algo que nosotros no sabemos, son demasiadas hipótesis”. Consultado sobre esa consideración, respondió que cree que se trata de “una operación de distracción, pero no sé por qué, no tengo evidencias”.

“Lo que realmente habría que pensar es por qué llevó adelante una investigación poniendo a un fiscal de esa circunscripción de Luque, en la que por años tuvo control la familia de González Daher”, cuestionó el abogado penalista.

