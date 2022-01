Ordenan nueva audiencia de medidas para los imputados por contrabando

El Tribunal de Apelación de feria integrado con los camaristas Gustavo Santander Dans, Gustavo Abrahan Auadre y Alejandrino Cuevas, con el voto en disidencia de este último, resolvió anular la resolución del juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, del Segundo Turno a cargo del juez José Agustín Delmás Aguiar, y en consecuencia la audiencia de imposición de medidas que benefició a los imputados con el arresto domiciliario, deberá realizarse nuevamente.

“Debemos mencionar la existencia de notables falencias. La primera de ellas consiste en la incompatibilidad de imposición de cauciones reales con el arresto domiciliario, en atención a lo preceptuado por el Art. 259 del Código Procesal Penal. Por otro lado, se constata una incongruencia absoluta en cuanto a los argumentos del juez de grado al fundamentar la imposición de control policial permanente en atención a que varios procesados cuentan con antecedentes penales. Nótese que acompañar esta postura significaría diezmar y exponer a las fuerzas policiales a dispendios innecesarios, sumado a que el propio juez sostiene que tanto el peligro de fuga y obstrucción a la investigación no se han podido desvirtuar en su totalidad, recalcando que algunos de los imputados poseen antecedentes por hechos punibles similares”, argumentó el camarista Gustavo Santander Dans.

Agregó: “Por último, la caución real ofrecida no cumple con los requisitos para su viabilidad y aceptación, entiéndase tasación y condiciones de dominio de los inmuebles ofrecidos por la defensa. En las condiciones correspondería la imposición de otras medidas cautelares hasta tanto se tengan a la vista los recaudos en debida y legal forma. En concreto, no queda otra alternativa que declarar la nulidad de la resolución impugnada por los motivo antes expuestos”, sostuvo Santander Dans.

A su turno, el camarista Gustavo Abrahan Auadre se adhirió al voto emitido por su colega Santander Dans.

La opinión en disidencia fue el camarista Alejandrino Cuevas Cáceres, quien votó por la ratificación del fallo recurrido por la defensa de los imputados. El juzgador ha expresado las razones que sustentan la imposición de dichas medidas a los imputados, acorde al principio de proporcionalidad y razonabilidad, resultando justificada y necesaria la adopción de las mismas a los efectos de asegurar tanto la sujeción de los imputados al proceso como a los actos investigativos, razón por la cual deviene inconducente los argumentos expuestos por la defensa técnica, los cuales guardan relación con la participación de los incoados en el ilícito penal y los elementos de convicción recolectados, obviando que estos serán analizados una vez llegada la etapa correspondiente”, explicó.

Por mayoría, los camaristas Santander Dans y Auadre, decidieron anular el AI N° 15 del 11 d enero de 2022 dictado por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Delmás Aguiar.

El abogado que apeló la resolución del juez penal de garantías, es el defensor Miguel Angel Insaurralde Figueres, quien solicitó la nulidad.

Los imputados

Los procesados por contrabando, producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos en Ciudad del Este, y que fueron beneficiados con el arresto domiciliario son Khalil Ahmad Hijazi (sancionado por la Justicia de EE.UU.), Ibrahim Khalil Hijazi Colmán, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Laila Khalil Hijazi Fernández, Hamze Ali Hijazi, Carlos Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos y Juan Carlos Sorazabal Rodríguez.

El caso

Según la imputación presentada el 30 de diciembre de 2021 por la fiscala Estefanía González, Khalil Ahmad Hijazi, en su carácter de presidente de la firma “España Informática S.A.”, y en forma coordinada con los socios y despachantes ahora procesados, habrían presentado “facturas adulteradas” a la Dirección Nacional de Aduanas para realizar los procesos de despachos aduaneros de mercaderías importadas. En las facturas presentadas entre los años 2012 y 2015, supuestamente expedidas por comercios extranjeros, se habrían consignado montos inferiores a los realmente pagados por las mercaderías.

“Mediante tales acciones se habrían despachado mercaderías por aproximadamente US$ 79.948.648,32, cuyo supuesto valor real sería de aproximadamente US$ 132.271.212,02, con lo que existiría una diferencia total de US$ 52.516.091,30, en declaraciones falsas de la base imponible; todos estos datos y elementos recabados nos permiten inferir que contamos con suficientes elementos de sospecha sobre la existencia de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y evasión de impuesto”, refiere la imputación.