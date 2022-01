Vecinos de San Lorenzo denuncian falta de energía eléctrica

Cansados del mal servicio de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), pobladores del barrio Lérida de la ciudad de San Lorenzo se reunieron para denunciar públicamente la falta de interés de la empresa estatal en solucionar los problemas de suministro de energía en el barrio.

Manifestaron que sus números telefónicos son bloqueados al insistir varias veces con las denuncias a la línea de reclamos de la Ande.

Los denunciantes afirman que les resulta difícil descansar por las noche, ya que al dejar sus ventanas abiertas para intentar contrarrestar el calor son asediados por mosquitos.

Yanina González, una de las denunciantes, dijo que los vecinos del barrio Lérdia llevan varias semanas registrando cortes de energía eléctrica.

“Nosotros necesitamos una solución de parte de la Ande, ya llamamos varias veces, y no hemos obtenido respuesta. En particular tengo una hija pequeña que se inquieta y no puede dormir cuando no ambientamos la pieza. Además, nuestras cosas se echan a perder con los cortes, porque luego de varias horas nos reponen la electricidad”, manifestó.

La vecina María Mercedes Morales dijo que hasta ahora ha perdido más de 15 kilogramos de carne, agregando que se ve obligada a cocinar toda la carne que le traen del interior del país para comercializar, para que no se le descomponga.

Por su parte, Javier Báez dijo que los cortes han repercutido en la provisión de agua, ya que la aguatería de la zona depende del suministro de energía para proveer sus clientes.

La Ande informó que está realizando cambios de transformadores para normalizar el suministro de energía.