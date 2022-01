Ministra de Justicia dice que se queda en su cargo: “Me agotan los rumores”

“Me agotan los rumores, esa es la verdad. Desde la semana pasada ya. No hay nada. Yo creo que son rumores que se vienen dando hace tiempo y se van y vienen. Sí tengo que decir que estoy al borde de la muerte, siempre estoy renunciando, siempre me pasa algo, pero no hay nada”, afirmó Cecilia Pérez este martes en conversación con ABC Cardinal sobre los trascendidos que la ubican en otras funciones dentro del Ejecutivo como el Ministerio del Interior o la jefatura de Gabinete Civil.

“Ese tema ya publicaron hace tiempo. Creo que hay una suerte de movidas porque se hablan de otros cargos que están en juego antes; en ese contexto sale ese tema”, opinó la ministra.

Sobre el rumor de que también podría ser una de las candidatas a la Fiscalía General del Estado, ya que el mandato de Sandra Quiñónez fenece en 2023, contestó que “hasta ahora no hay nada, en ningún sentido”.

“Estamos trabajando en Justicia, es un tema delicado (el de la Fiscalía General) para estar haciendo conjeturas. Sí creo que se generaron estas versiones en el marco de otros cargos, pero falta muchísimo para eso. Estamos trabajando con lo que nos ocupa hoy”, aseguró.

Sobrepoblación en cárceles

Pérez contó que actualmente hay 15.400 presos en las cárceles del país. “Tenemos una suerte de aumento (de presos). Las penitenciarías tienen capacidad para 9.500. Tendríamos que ver penal por penal la sobrepoblación; ahora aumentó la población masculina y bajó la femenina”, detalló la ministra.

Finalmente, indicó que, del total de reclusos, solo el 28% está condenado.

